'मुंबईतील प्रदूषण, पाणी तुंबणे, महिला सुरक्षा'; पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरूणांच्या काय आहेत अपेक्षा?
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. या निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या मतदारांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.
Published : January 13, 2026 at 3:53 PM IST
मुंबई - राज्यात येत्या 15 जानेवारीला 29 महानगरपालिकांमध्ये मतदान (Mumbai Corporation Election 2026) होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निवडणूक प्रचार सध्या शिगेला पोहचला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह आदित्य आणि अमित ठाकरेही तितक्याच जोमानं प्रचार करताना दिसत आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून प्रचार सुरू आहे. तर मतदानासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिल्यानं विविध शहरात प्रचार वाढला आहे.
प्रचाराच्या तोफा थंडावणार - मतदारांच्या घरोघरी जाऊन प्रचार केला जात आहे. तसंच विविध शहरात कार्यकर्त्यांच्या पदयात्रा, कॉर्नर सभा होत आहेत. मुंबईत पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरूणांची मुंबई महापालिकेत सत्तेत बसणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून काय अपेक्षा आहे? याबाबत कॉलेजच्या मुलींनी 'ईटीव्ही भारत'ला' प्रतिक्रिया दिली आहे.
लोकांच्या अपेक्षांना गृहीत धरलं गेलं - वांद्रे येथे राहणारी साईशा देवीप्रसाद सांगते, “मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका मागच्या 9 वर्षांपूर्वी झाल्या होत्या. मधल्या काळात लोकांच्या अपेक्षांना गृहीत धरलं गेलं. आम्हाला मुंबईकर म्हणून असे सत्ताधारी पाहिजेत जे विकासाच्या दृष्टीनं वेगानं निर्णय घेतील आणि त्याची अंमलबजावणीही करतील. सकारात्मकदृष्ट्या मुंबईचे महत्त्वाचे प्रश्न समजून घेऊन सोडवणारे सत्ताधारी सत्तेत आले पाहिजेत. जसं मुंबईचं प्रदूषण कमी करणं, पावसाळ्यातील पाणी भरणं हे आता बंद झालं पाहिजे.”
मुंबईतील पर्यावरण महत्त्वाचं - महालक्ष्मीच्या लाला लजपतराय कॉलेजमध्ये शिकणारी आयशा मेहता सांगते, “मी यावेळी पहिल्यांदा निवडणुकीत मतदान करणार आहे. आम्हाला नगरसेवक असे पाहिजेत जे लोकांसाठी उपलब्ध असतील. मुंबईत प्रदूषणाची समस्या वाढत चालली आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनं लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. शाश्वत विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी काम करणारे सत्ताधारी असावेत, असं मला वाटतं."
भाषेवरुन वाद नको - वैष्णवी शेटे सांगते, "मुंबईत मराठीवरून जे राजकारण सुरु आहे ते मला अजिबात पटत नाही. प्रत्येकाला भाषेचा अभिमान असला पाहिजे. आम्हालाही आहे. पण, इतरांना आपली भाषा येत नाही म्हणून मारहाण करणं योग्य नाही. उद्या जर आपण परराज्यात गेलो आणि त्यांनी आपल्याला भाषेवरून त्रास दिला तर ते आपल्यालाही नाही चालणार. त्यामुळं माणूसकी जपली पाहीजे.”
महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची - ग्रॅंडरोडला राहणारी श्रद्धा मोहिते सांगते, “रात्री अपरात्री कामासाठी प्रवास करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे. त्यांच्या छेडछाडीचे प्रकार खूप घडतात. महिलांची सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा मला वाटतो. त्याचबरोबर मुंबईच्या विकासाच्या नावाखाली जे बांधकाम सुरू आहे, त्यामुळं खूप प्रदूषण होत आहे. ते कमी करणं गरजेचं आहे.”
