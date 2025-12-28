ETV Bharat / state

ठरलं! संविधानाच्या अजेंड्यावर काँग्रेस अन् वंचित एकत्र; मुंबई महापालिकेत भाजपाला रोखण्याची रणनिती

आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं आणि वंचित बहुजन आघाडीनं युती केली आहे. यामध्ये वंचित 62 जागांवर निवडणूक लढवणार असून उर्वरित जागेवर काँग्रेस निवडणूक लढणार आहे.

BMC Congress Vanchit Yuti
काँग्रेस आणि वंचितची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 28, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेसला अखेर अधिकृत साथीदार मिळाला आहे. भाजपला मुंबईत रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीनं युती जाहीर केली आहे. या युतीत वंचित बहुजन आघाडी 227 पैकी 62 जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट झालय. उर्वरित जागांवर काँग्रेस आपले उमेदवार उभे करणार आहे.

पत्रकार परिषदेत केली युतीची घोषणा : काँग्रेसनं यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र भाजपविरोधात व्यापक आघाडी उभारण्याच्या रणनितीचा भाग म्हणून वंचित बहुजन आघाडीसोबत युती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पत्रकार परिषदेत या युतीची औपचारिक घोषणा केली. यावेळी काँग्रेसकडून सचिन सावंत, तर वंचितकडून धैर्यवर्धन फुंडकर, सिद्धार्थ मोकळे यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

BMC Congress Vanchit Yuti
काँग्रेस आणि वंचितनं प्रसिद्ध केलेलं पत्रक (ETV Bharat Reporter)

25 वर्षांनी जुळून आली युती : या युतीमागील भुमिका स्पष्ट करताना दोन्ही पक्षांनी भाजपाविरोधात एकत्र येण्याचा निर्धार जाहीर केला. वंचित बहुजन आघाडी आणि आंबेडकर कुटुंबीयांचं काँग्रेससोबतचे नातं नव्यानं दृढ होत असल्याचं संकेत यावेळी देण्यात आले. भारिप बहुजन महासंघ या नावानं संघटना अस्तित्वात असताना काँग्रेससोबत आघाडी होती. 1999 नंतर तब्बल 25 वर्षांनी 2025 मध्ये ही युती पुन्हा जुळून आली आहे.

उर्वरित 28 ठिकाणी युतीबाबत चर्चा सुरु : काँग्रेस आणि वंचित हे दोन नैसर्गिक मित्र आहेत. संविधान मानणं हा आमचा समान राजकीय अजेंडा आहे. मतांमध्ये भिन्नता असू शकते, पण मनभिन्नता नाही. करुणा, समता आणि बंधुता हीच आमची भूमिका आहे. संविधानाशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, असा ठाम संदेश पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. मुंबईत काँग्रेस-वंचितची युती जाहीर झाली असून राज्यातील इतर 28 ठिकाणी युतीबाबत चर्चा सुरू असल्याचंही पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आलं.

काँग्रेस स्थापन दिनीच युतीची घोषणा : "काँग्रेसच्या स्थापना दिनीच युतीची घोषणा झाल्यानं त्याला विशेष राजकीय अर्थ असल्याचं मानलं जात आहे. हा संख्येचा खेळ नसून विचारांचा मेळ आहे. धैर्यवर्धनजींनी दाखवलेल्या धैर्यामुळं आमचाही 'हर्षवर्धन' झालाय," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली.

...तर भाजपा देशाच्या मानगुटीवर बसला नसता : "2014 मध्येच हा योग घडून आला असता तर देशाच्या मानगुटीवर भाजपा बसला नसता. असो, आज भाजपाला रोखण्यासाठी हा योग जुळून आलाय. आम्ही अधिकृतपणे जाहीर करतो की, मुंबईत 62 जागांवर वंचित बहुजन आघाडी युतीत निवडणूक लढणार आहे," असं वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन फुंडकर यांनी सांगितलं.

62 जागांवर लढणार वंचित : "मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत 227 पैकी 62 जागा वंचित बहुजन आघाडी लढणार आहे. या संदर्भातील जागा वाटपच्या कागदावर दोन्ही पक्षांच्या सह्या झाल्या आहेत. मात्र, या युतीत काँग्रेस नेमक्या किती जागांवर निवडणूक लढवणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काँग्रेस इतर समविचारी पक्षांशी विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाशी चर्चा करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्या चर्चेनंतर काँग्रेसच्या जागांचा आकडा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती सिद्धार्थ मोकळे यांनी दिली.

प्रकाश आंबेडकर यांची मान्यता : वंचित बहुजन आघाडीनं नुकतंच एक अधिकृत प्रसिद्ध पत्रक जारी केलं आहे. त्यानुसार, मुंबई महापालिकेच्या एकूण 227 जागांपैकी 62 जागांवर वंचित बहुजन आघाडी उमेदवार उभे करणार, तर उर्वरित जागांवर काँग्रेस लढणार आहे. विशेष म्हणजे या 62 जागांच्या यादीवर दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या सह्या केल्या आहेत. या निर्णयात कोणताही बदल होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयाला वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी ऑनलाईन बैठकीद्वारे मान्यता दिली.

महत्वाच्या मतदारसंघात वंचित लढणार : वंचित बहुजन आघाडीला देण्यात आलेल्या 62 जागांमध्ये वॉर्ड क्रमांक 6, 11, 12, 84, 95, 127, 153 आणि 225 यासारख्या महत्त्वाच्या मतदारसंघांचा समावेश आहे. त्यामुळं मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या रणांगणात काँग्रेस-वंचित युतीमुळं राजकीय समीकरणं बदलणार का? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर यांचा उमेदवारी अर्जच दाखल करुन घेण्यात आला नाही, मुलगी राहणार विरोधात उभी
  2. ठाणे महानगरपालिका; निवडणूक भाजपा स्वबळाच्या तयारीत? शहरात झळकले 'नमो भारत, नमो ठाणे'
  3. महाराष्ट्र पोलिसांची बंगळुरूत मोठी कारवाई, 56 कोटींचे एमडी ड्रग्ज जप्त

TAGGED:

CONGRESS VANCHIT YUTI
MUMBAI BMC ELECTION 2026
CONGRESS AND VANCHIT YUTI
BMC ELECTION 2026
BMC CONGRESS VANCHIT YUTI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.