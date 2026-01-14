'पालिकेची कंत्राटे देताना ठाकरेंना परप्रांतीय कॉन्ट्रॅक्टर चालतात'-रवींद्र चव्हाण

ETV Bharat / state

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप झालेत. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शिवसेनेवर (यूबीटी) टीका केली.

January 14, 2026

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता करताना भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिवसेनेच्या (यूबीटी) ‘मराठी कार्ड’वर टीका केली. मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनी आधी इतिहासात डोकवावे, असा त्यांनी टोला लगावला.

"संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ हुतात्म्यांनी रक्त सांडलं, त्या आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्याचं पाप काँग्रेसचं आहे. १६ जानेवारी १९५६ रोजी नेहरूंनी मुंबई केंद्रशासित करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रात आणि केंद्रातही काँग्रेसचेच सरकार होते. बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना काँग्रेसच्या याच अन्यायाविरुद्ध केली होती. मात्र, आज उद्धव ठाकरे त्याच काँग्रेसच्या कुबड्या घेऊन राजकारण करत आहेत", असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी केला.


विकासाच्या मुद्द्यावरून कोंडी- कोकण आणि मुंबईच्या विकासात भाजपाचे योगदान मोठे असल्याचा दावा करत रवींद्र चव्हाण म्हणाले," कोकण रेल्वे काँग्रेसमुळे नाही. तर मधू दंडवते आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यामुळे आली. २०१४ पासून भाजपा सरकारनं कोकणातील स्थानकांचा कायापालट केला आहे. मुंबईतील मराठी बांधवांना हक्काचे घर केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे मिळालं आहे. मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळवून देण्यासाठी फडणवीस यांनी केंद्राकडे केलेला पाठपुरावा यशस्वी ठरला आहे, हे मान्य करावेच लागेल,” असेही रवींद्र चव्हाण यांनी नमूद केले.

‘शिवसेनेची मूळ ओळख पुसली’ असा आरोप : उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेची मूळ ओळख पुसल्याचा आरोप करत चव्हाण म्हणाले, "शिवसेनेची ‘मी मराठी’ ही ओळख बदलून ‘मी मुंबईकर’ ही संकल्पना मराठी माणसावर कोणी लादली? मुंबईची मराठी ओळख पुसण्याचं पाप उद्धव ठाकरेंनीच केलं आहे. पालिकेची कंत्राटे देताना ठाकरेंना परप्रांतीय कॉन्ट्रॅक्टर चालतात. पण, मतांसाठी मात्र मराठी माणूस आठवतो", असा टोला त्यांनी लगावला.

मराठी संस्कृतीवरही भाष्य : भाजपाचे मराठी संस्कृतीतील स्थान स्पष्ट करताना रवींद्र चव्हाण म्हणाले की," आज संपूर्ण देशात ज्याचा अत्यंत गौरवानं उल्लेख केला जातो, ती गुढी पाडव्याची भव्य हिंदू नववर्ष शोभायात्रा ही डोंबिवलीतील संघ भाजप कार्यकर्त्यांचीच संकल्पना आहे. जी आज संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रेरणादायी ठरली आहे. तुम्ही म्हणजे मराठी माणूस नाही. तुम्ही म्हणजे मुंबई नाही. याचा उल्लेख देवेंद्र फडणवीस वारंवार करतात. मात्र, हे सत्य स्वीकारण्याची मानसिकता आणि वैचारिक तयारी उबाठा नेत्यांची नाही, हे दुर्दैव आहे", असा घणाघातही चव्हाण यांनी केला.

राज ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका- दरम्यान, विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडणूक आयोगावर सातत्यानं टीका करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या सांगण्यावरूनच राज्य निवडणूक आयोगानं प्रचारोत्तर मतदानाची परवानगी दिल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आज केला. अधिकृत प्रचार संपल्यानंतरही घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली. आयोगाच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुतीला निवडणुका जिंकण्यास मदत होत असल्याचा त्यांनी दावा केला.

