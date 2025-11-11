मुंबई महानगरपालिकेत दिसणार महिला राज; आरक्षण सोडतीनंतर आता उमेदवार निश्चितीसाठी राजकीय पक्षांची तयारी!
आरक्षण सोडतीत मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागांपैकी 114 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
Published : November 11, 2025 at 8:37 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची आरक्षण सोडत आज (11 नोव्हेंबर) वांद्रे इथं जाहीर करण्यात आली. आजच्या आरक्षण सोडतीत मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागांपैकी 114 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय महिला आणि महिला खुला प्रवर्ग अशा एकूण 114 जागा आहेत. याचा परिणाम विविध राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांवर झाल्याचं दिसून येत असून, प्रभाग क्रमांक एक हा ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाल्यामुळं शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नेत्या तेजस्विनी घोसाळकर यांना हा धक्का मानला जात आहे. तर दुसरीकडे, थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या घरात देखील या आरक्षण सोडतीचा फटका बसला असून, हर्षिता नार्वेकर यांचा प्रभाग क्रमांक 226 हा मागासवर्गीय महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळं मोठा धक्का मानला जात आहे.
राजकीय पक्षांसाठी अस्मितेचा विषय : प्रभाग क्रमांक 1 हा ओबीसी महिला राखीव झाला असून, प्रभाग क्रमांक 2 हा सामान्य महिला प्रवर्गासाठी, प्रभाग क्रमांक 3 हा सामान्य प्रवर्गासाठी आणि प्रभाग क्रमांक 26 हा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाला आहे. तसंच मध्य मुंबईतील अनेक प्रभाग ओबीसी महिलासाठी राखीव झाला असून, दक्षिण मुंबई आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये सामान्य प्रवर्गातील महिलांना अधिक जागा मिळाल्या आहेत. दरम्यान, मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत आणि सर्वात प्रभावशाली महानगरपालिकांपैकी एक आहे. त्यामुळं मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून येण्यासाठी अनेक जण इच्छुक असतात. अनेक राजकीय पक्षांसाठी तर मुंबई महानगरपालिका अस्मितेचा विषय आहे. त्यामुळं आरक्षण यादी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते.
मुंबई महानगरपालिकेत दिसणार महिला राज : राज्यात एकीकडे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू असतानाच आजच्या आरक्षण सोडतील ओबीसी प्रवर्गासाठी तब्बल 61 जागा सोडण्यात आल्या आहेत. तर, दुसरीकडे महिलांना दिलेले 50 टक्के आरक्षण देखील मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत निर्णय टप्पा ठरू शकत अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दक्षिण मुंबई, अंधेरी, दहिसर आणि घाटकोपर सारख्या भागात बहुतांश प्रभाग ओबीसी आणि सामान्य महिलांसाठी राखीव झाल्यानं यावर्षी मुंबई महानगरपालिकेत महिलाराज दिसेल, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत.
28 नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण सोडत जाहीर होणार : आज आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर आता 20 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व राजकीय पक्षांना आणि इच्छुकांना याबाबत काही हरकती असल्यास, त्या मागवल्या जाणार आहेत. त्यानंतर 21 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबर या कालावधीत हरकतींवर प्रशासकीय सुनावणी होईल. त्यानंतर 28 नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. राजकीय पक्षांसाठी ही आरक्षण यादी जागावाटप आणि उमेदवार निवडीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावते. दरम्यान, "2025 च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठीचे आज जाहीर झालेले आरक्षण महिला आणि मागासवर्गीयांचा महापालिकेच्या कारभारात सहभाग वाढविण्यासाठी महत्त्वाचं मानलं जात असून, आज जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळं अनेक बदल पाहायला मिळतील, " अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक व भाजपाचे महानगरपालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
