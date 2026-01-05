ETV Bharat / state

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक : कुलाबामधील तिन्ही प्रभागाच्या 10 उमेदवारांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार!

"जर राज्य निवडणूक आयोगानं याबाबत योग्य निर्णय दिला नाही तर आम्ही सर्व 10 उमेदवार न्यायालयात जाऊ," असं या उमेदवाराचं म्हणणं आहे.

BMC Election : 10 candidates from all three wards in Colaba file a complaint with the State Election Commission
कुलाबामधील तिन्ही प्रभागाच्या 10 उमेदवारांची राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 5, 2026 at 8:00 PM IST

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक रणधुमाळीमध्ये रोज नव-नवे प्रकार समोर येत आहेत. कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 225, 226 आणि 227 मधून मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना धमकावत, फॉर्म भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी फॉर्म भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर करण्यात आला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी 10 उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली असून राज्य निवडणूक आयोग आज याबाबत निर्णय देणार आहे, अशी माहिती मनसेचे प्रभाग क्रमांक 225 चे उमेदवार बबन महाडिक यांनी दिलीय.

आम्ही सर्व उमेदवार न्यायालयात जाऊ : याबाबत माहिती देताना बबन महाडिक यांनी सांगितलं की, "झालेल्या प्रकाराबद्दल आम्ही आज राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे तक्रार दिलीय. आयुक्तांनी याबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, सीसीटीव्ही फुटेज आणि उमेदवारांनी दिलेले पुरावे, या सर्वांची पडताळणी करून या प्रकाराबाबत 4 ते 5 तासांत निर्णय देऊ, असं आश्वासन दिलंय,"अशी माहिती बबन महाडिक यांनी दिलीय. तसंच "जर राज्य निवडणूक आयोगानं याबाबत योग्य निर्णय दिला नाही तर आम्ही सर्व 10 उमेदवार न्यायालयात जाऊ," असं या उमेदवाराचं म्हणणं आहे.

उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळेल : माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी त्यादिवशीचा प्रकार सांगताना, "राहुल नार्वेकर यांनी मला तुम्ही राहता मुलुंडला आणि आमच्या प्रभागात काय करता," असं म्हणत जाब विचारल्याचं सांगितलं. तसंच, "उमेदवारांनी साडेचार वाजल्याचा सुमारास डिपॉजिट भरून त्यांच्या टोकनसह पावणेपाच पासून निवडणूक अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या टेबलपर्यंत जाऊ द्या, अशी विनंती केली. पण त्याचदरम्यान राहुल नार्वेकर त्याठिकाणी आले आणि त्यांनी पोलिसांना काय सांगितलं माहीत नाही. पण त्यानंतर पोलिसांनी तुम्ही पावणेपाचच्या आधीच डिपॉजिट भरून टोकन घेतलं आहे. त्यामुळं तुमचे फॉर्म स्वीकारले जातील, घाई करू नका असं सांगून उमेदवारांचा वेळ वाया घालवला," असा आरोप राठोड यांनी केला. तसंच, "त्यानंतर सर्व उमेदवारांना बळाचा वापर करत तिथून बाहेर काढले," असं राठोड यांनी सांगितलं. याशिवाय, "आज आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दिली असून चौकशीअंती उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळेल," असा विश्वास हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केलाय.


अर्ज भरता न आलेले उमेदवार :
1) बबन महाडिक
2) नीरज राठोड
3) वैशाली गावडे
4) महबूब मदूनावार
5) मनोज मोरे
6) परिचय भोईर
7) रुकसाना शेख
8) मार्गारेट डिकोस्टा
9) अमजद खान
10) अशोक कदम

राहुल नार्वेकर यांच्यावर गंभीर आरोप : विविध विरोधी पक्षांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर महापालिका निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा, नामांकन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा आणि या प्रक्रियेशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप केलाय. या प्रकरणावरुन विरोधक आक्रमक झाले असून, राहुल नार्वेकर यांच्या राजीनाम्याची करण्यात आलीय.

30 डिसेंबरला काय घडलं? : महापालिका निवडणुकीसाठी 30 डिसेंबर हा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 225, 226 आणि 227 या तीन प्रभागांतून राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर, बहीण गौरवी शिवलकर आणि वहिनी हर्षदा नार्वेकर या तिघांनी अर्ज दाखल केले. ते अर्ज दाखल करत असताना राहुल नार्वेकर हे देखील कुटुंबीय म्हणून तिथं उपस्थित होते. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारासही अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळी तिथं अन्य उमेदवारही आपला अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत होते. मात्र, अचानक पोलिसांकडून त्यांना रोखण्यात आलं आणि धक्काबुक्की करत बाहेर काढण्यात आलं. यावेळी तिथं उपस्थित राहुल नार्वेकरांकडूनच पोलिसांवर दबाव आणण्यात आला आणि काही उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप या उमेदवारांसह माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला होता.

