मुंबई महानगरपालिका शिक्षण अर्थसंकल्प 2026-27 : 4248.08 कोटींची तरतूद; कौशल्य, गुणवत्ता, डिजिटल शिक्षणावर भर
मागील वर्षी 2025-26 मध्ये महसुली अंदाज 3544.34 कोटी रुपये आणि भांडवली तरतूद 411.30 कोटी रुपये होती.
Published : February 25, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा 2026-27 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून यंदा शिक्षण, कौशल्य विकास, डिजिटल सुविधा आणि सहशालेय उपक्रमांना मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार 4248.08 कोटी रुपये इतका आहे. त्यात महसुली उत्पन्न-खर्चासाठी 3758.08 कोटी रुपये तर भांडवली कामांसाठी 490.00 कोटी रुपये इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मागील वर्षी 2025-26 मध्ये महसुली अंदाज 3544.34 कोटी रुपये आणि भांडवली तरतूद 411.30 कोटी रुपये होती.
वाचन-लेखन व गणित कौशल्यावर विशेष भर : महानगरपालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिक्षण घेत असून 931 प्राथमिक शाळांमध्ये 2,76,115 विद्यार्थी, 187 माध्यमिक शाळांमध्ये 34,311 विद्यार्थी, तर 19 विशेष शाळांमध्ये 845 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसंच 377 अनुदानित शाळांमध्ये 96,513 विद्यार्थी, पूर्वप्राथमिक वर्गांमध्ये 40,595 विद्यार्थी, तर संलग्न 21 शाळांमध्ये 13,316 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याचबरोबर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मिशन संपूर्ण आणि मिशन सफल राबविण्यात येणार आहेत. यात एनसीसी प्रशिक्षण, स्काऊट-गाईड उपक्रम, संगीत-कला विकास, 150 शाळांमध्ये कला वर्ग, तीन आर्ट एक्सेलेन्स सेंटर तसंच कौशल्याधारित शिक्षणाचा समावेश आहे. "निपुण भारत" अभियानाअंतर्गत इयत्ता 1 ते 4 मधील विद्यार्थ्यांच्या वाचन-लेखन व गणित कौशल्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
CBSE पद्धतीची नवीन शाळा सुरू करण्याचे नियोजन : शैक्षणिक निकालांमध्येही पालिका शाळांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली असून 2025 मधील परीक्षेत 89 शाळांचा 100 टक्के निकाल लागला, तर 247 शाळांचा सरासरी निकाल 92.92 टक्के इतका नोंदवण्यात आला. तसंच 2026-27 मध्ये CBSE पद्धतीची नवीन शाळा सुरू करण्याचे नियोजन असून डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाळा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि विविध सहशालेय उपक्रमांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. एकूणच, पालिकेचा यंदाचा शिक्षण अर्थसंकल्प हा गुणवत्तापूर्ण, तंत्रज्ञानाधारित आणि सर्वांगीण शिक्षणाला चालना देणारा असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल : महापालिकेचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असून यंदा शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि नागरी सेवांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. विशेषतः महापालिका शाळांच्या गुणवत्ता सुधारण्यासाठी डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशाळा सुविधा आणि शिक्षक प्रशिक्षणासाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या मते, या उपायांमुळे शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल तसंच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल.
शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांची प्रतिक्रिया
शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितलं की, "प्रशासनानं हे बजेट बनवल्यामुळं यामध्ये नगरसेवकांची छाप दिसत नाही आणि प्रशासनाचा या बजेटवर प्रभाव आहे. राज्य सरकारकडे जी थकीत बाकी आहे त्या संदर्भात पाठपुरावा आम्ही करू. गरज पडल्यास मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय मांडणार आहे. हे बजेट आयुक्तानी मांडले आहे त्यावर आता चर्चा होईल. राज्य सरकारकडून शिक्षण विभागासाठीचे महापालिकेला 7 हजार कोटी थकीत आहे तो निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू," असं शिक्षण समिती राजेश्री शिरवडकर यांनी सांगितलं. "अनेक प्रकल्प रखडलेले असल्यामुळं घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कामावर भर देण्याची गरज आहे. मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत, त्या संदर्भात जे काही तरतुदी करता येतील ते आम्ही करू," असं राजेश्री शिरवडकर यांनी म्हटलं आहे.
