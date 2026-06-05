ETV Bharat / state

गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा, BMC कडून अमर नगर अन् खिंडीपाड्यातील 234 अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा

मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करणाऱ्या या गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याची एकूण लांबी 12.20 किलोमीटर इतकी आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचं काम एकूण चार वेगवेगळ्या टप्प्यांत पूर्ण केलं जाणार आहे.

BMC Demolishes 234 Illegal Structures
अमर नगर अन् खिंडीपाड्यातील 234 अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - मुंबईतल्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या 'गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता' (GMLR) प्रकल्पाच्या कामाला आता आणखी वेग मिळणार आहे. या रस्त्याच्या कामात आडवी येणारी तब्बल 234 अनधिकृत बांधकामं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं आज शुक्रवारी (5 जून) जमीनदोस्त केली. महापालिकेच्या 'टी' विभाग कार्यालयाच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकानं ही धडक कारवाई केली असून, यामध्ये अमर नगर आणि खिंडीपाडा भागातील रहिवासी, व्यावसायिक बांधकामांचा समावेश आहे.



चार टप्प्यांत होणार प्रकल्पाचं काम - मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करणाऱ्या या गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याची एकूण लांबी 12.20 किलोमीटर इतकी आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचं काम एकूण चार वेगवेगळ्या टप्प्यांत पूर्ण केलं जाणार आहे. यामध्ये प्रशस्त रस्ता, भूमिगत बोगदा आणि उड्डाणपूल अशा मोठ्या कामांचा समावेश आहे. मात्र, 'टी' विभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या अमर नगर आणि खिंडीपाडा परिसरातील सुमारे 384 बांधकामांमुळे या रस्त्याच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण होत होता.

गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा
गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा (गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा)


गेल्या आठवड्यातही झाली होती कारवाई : या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पालिकेनं काही दिवसांपूर्वीच पावलं उचलण्यास सुरुवात केली होती. या 384 अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांपैकी सुमारे 150 व्यावसायिक आणि रहिवासी बांधकामे गेल्याच आठवड्यात हटवण्यात आली होती. त्यानंतर आता उरलेल्या 234 बांधकामांवर आज शुक्रवारी पालिकेनं थेट हातोडा चालवून ही जागा पूर्णपणे खुली केली आहे.


मोठ्या फौजफाट्यासह पालिकेचा धडक अ‍ॅक्शन प्लॅन : ही मोठी कारवाई परिमंडळ-6 च्या उपायुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहाय्यक आयुक्त श्रीमती योगिता कोल्हे यांच्या थेट नेतृत्वाखाली पार पडली. कारवाई दरम्यान कोणताही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा
गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा (गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्याचा मार्ग मोकळा)

या कारवाईसाठी पालिकेची खालील यंत्रणा मैदानात उतरली होती :

  • मनपा अधिकारी व कर्मचारी: 10 अभियंते आणि महापालिकेचे 100 कर्मचारी
  • मजूर: 150 खाजगी कामगार
  • यंत्रसामग्री: दोन पोकलेन मशीन, चार जेसीबी आणि 10 डम्पर

50 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा कडक बंदोबस्त - स्थानिक नागरिकांचा विरोध पाहता सुरक्षेचा उपाय म्हणून मुलुंड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली 50 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा कडक बंदोबस्त या ठिकाणी तैनात करण्यात आला होता. पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तामुळे ही संपूर्ण कारवाई शांततेत पार पडली. या कारवाईमुळे आता गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या कामाला मोठी गती मिळणार असून पूर्व-पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांचा प्रवास लवकरच सुखकर होणार आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

BMC
मुंबई
ENCROACHMENT AMAR NAGAR KHINDIPADA
अमर नगर खिंडीपाडा अतिक्रमण
MUMBAI ENCROACHMENT REMOVAL DRIVE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.