24 कोटींचा मालमत्ताकर थकवणाऱ्या 'सहारा'चं पाणी बीएमसीनं कापलं
मुंबईतील 'सहारा स्टार हॉटेल'ने 2001 पासून मालमत्ता कर थकवला आहे. यावर मुंबई हायकोर्टानं थकबाकी भरल्याशिवाय पाणी सुरू न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Published : April 11, 2026 at 8:39 PM IST
मुंबई : बीएमसीकडे सुमारे 24 कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर थकवणाऱ्या मुंबई विमानतळाजवळील 'सहारा स्टार' या आलिशान हॅाटेलला हायकोर्टानं चांगलाच दणका दिलाय. आधी थकबाकीची रक्कम कोर्टात जमा करा, मगच पाणी सुरू होईल, अशी सक्त ताकीदच हायकोर्टानं सहाराला दिली आहे.
काय आहे प्रकरण? : साल 2001 पासून थकलेल्या मालमत्ताकराची नोटीस मुंबई महानगरपालिकेनं सहारा हॅास्पिटॅलीटी लिमिटेड या कंपनीला पाठवली होती. त्याला उत्तर न आल्यानं पालिका प्रशासनानं हॉटेलचं पाणी बंद करत त्यांना मालमत्ता जप्तीचा इशारा देत नोटीस धाडली होती. या नोटीसला कंपनीनं याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठ्ये यांच्या खंडपीठाससमोर सुनावणी झाली.
जप्तीच्या नोटीसला हायकोर्टाची तात्पुरती स्थगिती : कंपनीनं मालमत्ता कराचं थकलेलं शुल्क भरल्यास पाणी सुरू करु, असं पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलंय. त्याची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही थकबाकी सहाराला लवकरात लवकर कोर्टात जमा करण्याचे आदेश देत पालिकेनं पाठवलेली जप्तीची नोटीस तूर्तास स्थगित केलीय.
कसा झाला युक्तिवाद : मुंबई महापालिकेनं मनमानी पद्धतीनं आमच्या हॅाटेलचं पाणी बंद केलंय. याचा परिणाम थेट आमच्या व्यवसायावर होत असून ही हॉटेलात आलेल्यांची एक प्रकारे नागरी हत्याच आहे, असा युक्तिवाद सहाराच्यावतीनं कोर्टात केला गेला. मात्र पालिकेनं आपली भूमिका स्पष्ट करताना बजावलेली नोटीस ही कायद्याला अनुसरूनच असलेला दावा कोर्टात केला. जो ग्राह्य धरत हायकोर्टानं सहाराला त्यांची 23 कोटी 89 लाख 31 हजार 590 रुपयांची थकबाकीची रक्कम चार आठवड्यात कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश दिले. तसंच पालिकेच्या या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत यावरील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी तहकूब केलीय.
