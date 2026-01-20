कुर्ल्यात ७१ अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेचा हातोडा, फेरीवाले आणि फुटपाथवरील दुकानांवर मोठी कारवाई
अजून महापौर बसायचा आहे, त्याआधीच महापालिकेनं कामगिरी सुरू केलीय. कुर्ल्यात ७१ अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेनं हातोडा चालवला. यातून मुख्यतः फुटपाथ रिकामे करण्यात आले.
January 20, 2026
मुंबई - कुर्ला परिसरात आज पालिकेनं मोठी धडक कारवाई केली. रस्त्यांवर, फुटपाथवर आणि सरकारी जागांवर बेकायदेशीरपणे उभारलेली तब्बल ७१ अनधिकृत बांधकामं आणि दुकानं पालिकेनं हटवली. यामध्ये फेरीवाले, हातगाड्या, तात्पुरती दुकानं आणि काही पक्की बांधकामंही होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक नागरिकांकडून तक्रारी येत होत्या की फुटपाथवरून चालणं कठीण झालं आहे, रस्ते अरुंद झाले आहेत, वाहतूक कोंडी वाढते आहे आणि अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. याची दखल घेत पालिकेनं ही कारवाई केली, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिली.
सकाळीच पालिकेचे अधिकारी, पोलीस बंदोबस्त आणि कर्मचारी कुर्ला पश्चिम येथील रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या संख्येनं दाखल झाले. जेसीबी आणि अन्य यंत्रांच्या मदतीनं अनधिकृत बांधकामं पाडण्यात आली. अनेक फेरीवाले आणि दुकानदारांनी विरोध केला, काही ठिकाणी वादही झाले, पण पोलिसांच्या उपस्थितीत कारवाई शांततेत पार पडली. ही कारवाई कोणाविरुद्ध नाही, तर नियम पाळण्यासाठी आहे. सार्वजनिक जागा मोकळ्या ठेवणं गरजेचं आहे. लोकांना चालण्यासाठी, रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहनांना वाट मिळावी, यासाठी ही मोहीम राबवली जाते, असं डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केलं.
कुर्ला पश्चिम येथील कुर्ला रेल्वे स्थानक परिसर, न्यू मिल मार्ग, बैल बाजार परिसर, विनोबा भावे नगर या परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या परिसरातील अनधिकृत फेरीवाले, पदपथावरील अनधिकृत दुकानं तसंच दुकानांची वाढीव बांधकामं अशा एकूण ७१ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये, कुर्ला पोलीस ठाणे हद्दीतील ५३ आणि विनोबा भावे नगर पोलीस ठाणे हद्दीतील १८ असे एकूण ७१ अनधिकृत फेरीवाले, दुकानं आणि दुकानांनी केलेली अनधिकृत बांधकामं यांचा समावेश आहे. अतिक्रमण कारवाईसाठी ४ वाहनं, २ जेसीबी आणि इतर यंत्रांच्या सहाय्यानं ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान महानगरपालिकेचे ४६ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह पोलीस बंदोबस्त नेमण्यात आला होता, अशी माहिती डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिली.
स्थानिक रहिवाशांनी पालिकेच्या कारवाईचं स्वागत केलं आहे. खूप दिवसांपासून फुटपाथवरून चालायलाच जागा नव्हती. आता तरी थोडा मोकळा श्वास घेता येईल, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी तुकाराम जाधव यांनी दिली. पण काल भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना येथील फेरीवाल्यांकडून मारहाण झाल्यामुळे बीएमसी जागी झाली की काय? असा सवाल जाधव यांनी केला. त्याचबरोबर पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे की, ही मोहीम फक्त कुर्ल्यापुरती मर्यादित न राहता, मुंबईतील इतर भागांतही सुरूच राहणार आहे. अनधिकृत बांधकामं, अतिक्रमण आणि रस्त्यावरचा बेकायदेशीर व्यवसाय यावर पुढील काळातही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
