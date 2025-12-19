मुंबई महापालिका निवडणूक : आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कडक उपाययोजना करा, बीएमसी आयुक्त गगराणी यांचे निर्देश
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शकपणे पार पडाव्यात, यासाठी बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी काही निर्देश जारी केले आहेत.
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आवश्यक दक्षता घ्यावी, अशी सुचना बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी केली आहे.
खरं तर, मतदान केंद्रांची अंतिम यादी तयार करण्यापूर्वी मतदान केंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करणं आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियोजित कालमर्यादेत नियुक्ती करून त्यांना प्रशिक्षण देणंदेखील महत्त्वाचे आहे. तसेच, निवडणुकीच्या अनुषंगानं विविध पथकं कार्यरत ठेवावीत, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त गगराणी यांनी दिले आहेत. आदर्श आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस, उत्पादन शुल्क व इतर संबंधित विभागांसोबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही गगराणी यांनी दिल्या आहेत.
मतदान केंद्रांजवळ 'मतदार सहाय्य केंद्र' : गुरुवारी (18 डिसेंबर) बोलताना आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितलं की, राज्य निवडणूक आयोगानं मतदान केंद्र निश्चितीबाबत निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सुमारे 10,111 मतदान केंद्रे आहेत. या मतदान केंद्रांवर वीज पुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, रॅम्प आदी सुविधांची तयारी केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी या सुविधांची पाहणी व पडताळणी केली पाहिजे.
त्यानंतर अंतिम मतदान केंद्रांची यादी तयार केली जाईल. मतदारांना त्यांच्या नावं शोधणं सोयीचं व्हावं, यासाठी मतदान केंद्रांच्या जवळ 'मतदार सहाय्य केंद्र' स्थापित करणं आवश्यक आहे. तसेच, मतदान केंद्रांवर मतदारांना माहिती देणारे फलक लावले जावे, असे निर्देशदेखील त्यांनी दिले.
'समन्वय साधून काम करावं' : निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणूक कामकाजात नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. मतदान प्रक्रिया, निवडणूक कायदे, आदर्श आचारसंहिता, ईव्हीएम हाताळणी तसेच, मतदान केंद्रावरील जबाबदाऱ्या याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येईल. निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण घेणं बंधनकारक असून दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणं आवश्यक आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिका परिमंडळ उपआयुक्त, प्रशासकीय विभागांचे सहायक आयुक्त यांच्याशी संवाद साधावा आणि समन्वय साधून कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही गगराणी यांनी केली.
संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ कारवाई : आदर्श आचारसंहितेची प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पोलीस विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग तसेच, इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयातून सर्व आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात. निवडणूक काळात मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कडक लक्ष ठेवलं पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भागांमध्ये विशेष दक्षता घेतली पाहिजे. नियमित गस्त, तपासणी नाके, वाहन तपासणी तसेच, संशयास्पद हालचालींवर तत्काळ कारवाई केली जावी. आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार त्वरित आणि कठोर कारवाई केली जावी, असे निर्देशही महानगरपालिका आयुक्त गगराणी यांनी दिले आहेत.
