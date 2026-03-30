कोस्टल रोडवरचा Melody रस्ता बंद नाही, मुंबई पालिका प्रशासनानं केलं स्पष्ट
कोस्टल रोडवरील मेलोडी रोड बंद करण्यात आलेला नसल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे.
Published : March 30, 2026 at 10:42 PM IST
मुंबई - मुंबईच्या सागरी किनारा रस्त्यावरील म्हणजेच कोस्टल रोडवरील मेलोडी रोड बंद करण्यात आलेला नसल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे. हा रस्ता बंद किंवा काढून टाकलेला नसून रात्रीच्या वेळी या पाचशे मीटर भागासाठीच बॅरिकेटिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे यावेळी प्रशासनाने सांगितले.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईचा मेलोडी रोड हा बंद करण्यात आला असल्याचे म्हटले जात होते. विविध माध्यमांनी याविषयी वृत्त प्रकाशित केली होती. काही वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा रस्ता शुक्रवार, शनिवार, रविवार असे तीन दिवस रात्री दहा ते सकाळी सात वाजेपर्यंत बंद करण्यात येणार असल्याचे म्हटले गेले होते. मात्र, या विषयी मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाची अपडेट दिली आहे.
मेलोडी रोड हा बंद करण्यात आलेला नाही, तर रात्रीच्या वेळी पाचशे मीटर भागासाठी येथे बॅरिकेटिंग करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त हा मार्ग नियमितपणे वाहतुकीसाठी खुला राहील, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
500 मीटर लांबीचा संगीत मार्ग म्हणजेच मेलोडी रोड तयार करण्यात आलेला आहे. नागरिकांना वाहन चालवताना या रस्त्यावर निर्माण होणाऱ्या ध्वनीचा आनंद घेता येतो, ज्यामध्ये 'जय हो' हे गाणं ऐकू येतं. या आवाजामुळे स्थानिकांना त्रास होतोय, असं म्हटलं गेलं. स्थानिक रहिवाशांनी संबंधित विभागाला याविषयीची तक्रार दिली होती. मात्र, स्थानिक रहिवाशांच्या मागणीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने माहिती घेतली असता, निर्माण होणारा ध्वनी हा निर्धारित डेसिबल मर्यादित असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या रस्त्याला रात्रीच्या वेळी बॅरिकेटिंग करण्यात येणार आहे. मात्र, इतर सर्व काळ हा रस्ता खुला असणार आहे.
