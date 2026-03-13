ETV Bharat / state

गॅस तुटवडा झाला तरी बीएमसी कँटीन होणार बंद नाही, व्यवस्थापकांची ग्वाही

इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिणाम हा जगभर पाहायला मिळतोय. यामुळे निर्माण झालेल्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा फटका मुंबईसह महाराष्ट्राला बसलाय.

The BMC canteen will not shut down
गॅस तुटवडा झाला तरी बीएमसी कँटीन होणार बंद नाही (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 10:47 AM IST

मुंबई- इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या परिणाम हा जगभर पाहायला मिळतोय. यामुळे निर्माण झालेल्या गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याचा फटका मुंबईसह महाराष्ट्राला बसलाय. असं असलं तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या उपाहारगृह व्यवस्थापकाच्या मते भविष्यात गॅस मिळणं बंद झाला तरीही उपाहारगृह हे सुरूच राहणार आहे.

उपाहारगृहामध्ये 60 टक्के गॅस तर 40 टक्के इलेक्ट्रिक शेगडीचा वापर : मिळालेल्या माहितीनुसार, हव्या तितक्या संख्येने गॅस सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे आता उपाहारगृहामध्ये 60 टक्के गॅस तर 40 टक्के इलेक्ट्रिक शेगडीचा वापर होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयाच्या तळ मजल्यावर असलेल्या प्रशस्त उपाहारगृहामध्ये एका वेळेस सुमारे 500 ते 1000 लोक जेऊ शकतात. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ हे उपलब्ध करण्यात येतात. मात्र गॅस उपलब्ध झाला नाही तर या खाद्यपदार्थांची संख्या कमी करण्यात येणार असल्याचंही बोललं जातंय. असे असले तरी उपाहारगृह बंद होणार नाही, याची ग्वाही देण्यात आलीय.

काही गोड पदार्थ कमी करावे लागतील : सोशल मीडियावर गॅस संपल्यामुळे महानगरपालिका उपाहारगृह बंद होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. परंतु अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण झालेली नसून उपाहारगृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे, अशी माहितीसुद्धा उपाहारगृह व्यवस्थापकाने दिलीय. भविष्यात जर गॅस उपलब्ध झालाच नाही तरीदेखील फ्राईड राईससारखे चायनीज पदार्थ सोडल्यास इतर सर्व पदार्थ हे आम्हाला इलेक्ट्रिक शेगडीवर बनवता येतात. यामुळे नक्कीच हे उपहारगृह बंद होणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे. गॅसच उपलब्ध झाला नाही तर त्यावेळी पर्याय म्हणून आम्हाला जेवणाच्या काही पदार्थांची संख्या कमी करावी लागेल. काही गोड पदार्थ कमी करावे लागतील. मात्र आवश्यक ते सर्व पदार्थ आम्ही इलेक्ट्रिक शेगडीवर बनवू शकू, असंही मुंबई महापालिकेचे उपाहारगृह व्यवस्थापक डॅनी बिश्वास यांनी सांगितलंय.


संपूर्ण जगावर तेल आणि गॅसचं संकट ओढवलंय : अमेरिका इस्राएल आणि इराण या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे संपूर्ण जगावर तेल आणि गॅसचं संकट ओढवलंय. विशेष म्हणजे भारतातही तशीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात पाहायला गेल्यास प्रमुख शहरांमध्ये गॅसचा मोठा तुटवडा जाणवतोय. अशावेळी हॉटेल्स बंद होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच मुंबई महापालिकेतील कॅन्टीन बंद होणार नाही, अशी ग्वाही उपाहारगृह व्यवस्थापक डॅनी बिश्वास यांनी दिलीय.

