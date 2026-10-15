मुंबईतील समुद्र किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी निधी मंजूर; विरोधकांनी प्रशासनाला धरलं धारेवर
वरळी कोळीवाडा किनाऱ्याच्या स्वच्छतेसाठी 3.15 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. मात्र, इतर किनाऱ्यांकडं दुर्लक्ष का, असा सवाल करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाला स्थायी समितीत धारेवर धरलं.
Published : October 15, 2026 at 3:57 PM IST
मुंबई : मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरलं. महापालिकेच्या जी दक्षिण विभागातील वरळी कोळीवाडा समुद्रकिनाऱ्याच्या दोन वर्षांच्या स्वच्छतेसाठी तब्बल 3 कोटी 15 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा निधी केवळ वरळी किनाऱ्यासाठीच का? प्रशासनाची वरळी किनाऱ्यावरच मेहरबानी का? वरळी वगळता मुंबईतील इतर कोळीवाडे आणि समुद्रकिनाऱ्यांचे काय? असा सवाल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये विचारला आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे म्हणणे काय? : यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या स्थायी समिती सदस्य यामिनी जाधव आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थायी समिती सदस्य सईदा खान यांनी पर्यटकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. पर्यटनाच्या दृष्टीनं चेंजिंग रूम आणि लॉकरची सुविधा उपलब्ध करून देणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच, किनाऱ्यांवरून संकलित केलेला कचरा नेमका कुठं टाकला जातो, याचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ठाकरे आणि मनसेची भूमिका काय? : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या स्थायी समिती सदस्य श्रद्धा जाधव आणि फणसे यांनीही प्रशासनावर जोरदार टीका केली. वर्सोवासह मुंबईतील इतर समुद्रकिनाऱ्यांचीही अशाच प्रकारे स्वच्छता केली जाणार का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनेक किनाऱ्यांवर कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले असतानाही प्रशासन त्याकडं दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, मनसेचे स्थायी समिती सदस्य यशवंत किल्लेदार यांनी वरळी किनाऱ्यावरील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला. वरळी किनाऱ्यावर अनधिकृत झोपड्या आणि अतिक्रमणे वाढली असून, ओल्या व सुक्या कचऱ्याचं मोजमाप करण्यासाठी कोणतीही पारदर्शक पद्धत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
प्रशासनाची भूमिका काय? : दुसरीकडं विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेसाठी आधुनिक मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं सांगितलं. तसेच, ज्या ठिकाणांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्या ठिकाणांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवण्यात येतील, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी समुद्रकिनाऱ्यांवरील अतिक्रमणे हटवून पर्यटनाला चालना देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
प्रस्ताव नक्की काय सांगतो? : वरळी कोळीवाडा समुद्रकिनाऱ्याची स्वच्छता आणि टापटीप राखण्यासाठी महापालिकेने पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत या किनाऱ्याची नियमित स्वच्छता, कचरा संकलन आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘मे. लक्ष्य एंटरप्रायझेस’ या कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी पालिकाप्रशासनाकडून सुमारे तीन कोटी 15 लाख 57 हजार रुपयांचा खर्च केला. महापालिकेच्या जी/दक्षिण विभागांतर्गत येणारा वरळी कोळीवाडा समुद्रकिनारा हा मुख्यत्वे पारंपरिक मासेमारी व्यवसायासाठी वापरली जाते. त्याचबरोबर ऐतिहासिक व निसर्गरम्य परिसर असल्यानं येथे पर्यटकांचीही सातत्यानं गर्दी असते. सुमारे 3.5 किलोमीटर लांबी आणि 300 मीटर रुंदी असलेल्या या किनाऱ्यावर समुद्राच्या लाटांमुळं मोठ्या प्रमाणात तरंगता कचरा, गाळ, माती व डेब्रिज जमा होतो.
कचरा साफ करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड : किनाऱ्यावरील हा साचलेला कचरा साफ करण्यासाठी केवळ पारंपरिक पद्धत न वापरता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाणार आहे. यासाठी मनुष्यबळासोबतच ‘स्कीड स्टीयर लोडर मशीन’चा वापर केला जाईल, तर कचऱ्याची अंतर्गत वाहतूक करण्यासाठी ई-ऑटो वाहने वापरली जातील. संकलित केलेला कचरा पुढील विल्हेवाटीसाठी पालिकेच्या अधिकृत क्षेपणभूमीवर वाहून नेला जाईल.
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