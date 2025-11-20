वायू प्रदूषण नियंत्रण उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून भरारी पथकांची नियुक्ती!
Published : November 20, 2025 at 8:01 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीनं 28 मुद्दे समाविष्ट असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. वायू प्रदूषण नियंत्रण उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगरपालिकेडून प्रत्येक प्रशासकीय विभाग स्तरावर भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत.
उचित कारवाई करण्याच्या सूचना : मुंबई महापालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, विविध उपाययोजना राबवून देखील मुंबईतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक म्हणजेच एक्यूआय सातत्यानं 200 पेक्षा अधिक राहिल्यास त्या परिसरातील कारणीभूत उद्योग आणि बांधकामे 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन-4' अंतर्गत बंद करण्यात करण्याचे आदेश देखील अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. सोबतच महानगरपालिकेचे सर्व उपायुक्त, सहायक आयुक्त यांनी या बाबींवर विशेष लक्ष देण्याच्या आणि उचित कारवाई करण्याच्या सूचनाही अश्विनी जोशी यांनी दिल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेनं दिली आहे.
विविध उपाययोजना : याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे उपायुक्त अविनाश काटे यांनी सांगितलं की, "मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणाच्या अनुषंगानं विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामध्ये स्वच्छ इंधनावर बेकरी तसंच स्मशानभूमी क्रियान्वयन, सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक पर्यावरणस्नेही बनविण्यासाठी इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर, बांधकामाच्या राडारोड्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीनं प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प, धूळ आटोक्यात आणण्यासाठी मिस्टींग मशीनच्या सहाय्यानं रस्त्यांवर पाणी फवारणी आदी बाबींचा समावेश आहे."
मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केलीत : पुढं बोलताना अविनाश काटे यांनी सांगितलं की, "याच अनुषंगानं, वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुंबई महानगरपालिकेनं दिनांक 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये बांधकाम प्रकल्पाच्या सभोवताली धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी पत्र्यांचे कुंपण उभारणं, हिरव्या कपड्याचे आच्छादन करणं, पाणी फवारणी करणं, राडारोड्याची शास्त्रशुद्ध साठवण व ने-आण करणं, बांधकामाच्या ठिकाणी वायू प्रदूषण मोजमाप करणारी यंत्रणा बसवणं, धूरशोषक यंत्र बसवणं आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. ही सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे मुंबई महानगरपालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.”
विभाग स्तरावर भरारी पथकांची नियुक्ती : याचबरोबर, भरारी पथकांबाबत माहिती देताना अविनाश काटे यांनी सांगितलं की, "प्रत्येक प्रशासकीय विभाग स्तरावर भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकामध्ये विभाग स्तरावरील दोन अभियंता आणि एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा समावेश राहील. त्यांच्यासमवेत व्हेईकल ट्रॅकिंग अँड मॉनिटरिंग सिस्टीमसह वाहन कार्यरत राहील. महानगरपालिकेनं जारी केलेले 28 मुद्दे समाविष्ट असलेली मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी, सेन्सॉर आधारित वायू गुणवत्ता देखरेख संयंत्र आणि एलईडीचे क्रियान्वयन योग्यप्रकारे होत असल्याचं सुनिश्चित करणं. तसंच, कचरा जाळणं, इंधनाच्या स्वरुपात लाकूड जाळण्यावर प्रतिबंध घालणं आदी कार्यवाही या पथकाकडून करण्यात येईल."
