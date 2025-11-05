निवडणुकीआधी पालिकेचे 'ऑल आऊट'; अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात निष्कासन कारवाई
निवडणूक आयोगाकडून केव्हाही निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची तयारी देखील पाहायला मिळत आहे.
Published : November 5, 2025 at 7:28 PM IST
मुंबई : पालिकेची अंतिम आरक्षण सोडत ३० नोव्हेंबर दरम्यान जाहीर होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून केव्हाही निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची तयारी देखील पाहायला मिळत असून, पालिकेत बदल्या, नव नियुक्त्या यांसोबतच आता कारवायांचे सत्र देखील सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पालिका प्रशासनाने मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून, कुलाबा कॉजवे येथे एका दिवसात ६७ फेरीवाल्यांच्या दुकानांवर निष्कासनाची कारवाई पालिका प्रशासनाने केली आहे.
नागरी नियमांचे पालन सुनिश्चित : कुलाबा, कॉजवे परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात मंगळवारी ५ नोव्हेंबर रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ए विभागाकडून निष्कासन कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ६७ अनधिकृत फेरीवाल्यांनी केलेले अतिक्रमण हटविण्यात आल्याची माहिती ए वॉर्डच्या अधिकाऱ्यांनी दिली असून, अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करणे आणि नागरी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनात सदर कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
फेरीवाल्यांवर निष्कासन कारवाई : या संदर्भात आम्ही पालिकेच्या ए वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त जयदीप मोरे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, “या कारवाई अंतर्गत वाहतुकीस तसेच पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या कुलाबा, कॉजवे येथील एकूण ६७ अनधिकृत फेरीवाल्यांवर निष्कासन कारवाई करण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ए विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली. यापुढे देखील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई सातत्याने सुरू राहणार आहे."
कारवाईवर संमिश्र प्रतिक्रिया : पालिकेच्या या कारवाईवर आता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, नागरिकांकडून पालिकेच्या या कारवाईचे कौतुक केले जात आहे. कुलाबा येथील रहिवासी मच्छीमार प्रणित किल्लेकर यांनी सांगितले की, “कारवाया पूर्वीच होणं अपेक्षित होतं. पालिका कारवाई करते आणि काही दिवसानंतर हे फेरीवाले पुन्हा इथेच दिसतात, तसं व्हायला नको.” तर, दुसरीकडे फेरीवाल्यांनी मात्र पालिकेच्या कारवाईविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. येथील चहा व्यावसायिक छबिना चौरसिया यांनी सांगितले की, “कारवाई करणं पालिकेचा विषय आहे. आम्ही यावर काही बोलणार नाही. मात्र, त्यांनी आमची दुकानं, सामान तोडू नये. इतकीच आमची मागणी आहे."
