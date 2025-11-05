ETV Bharat / state

निवडणुकीआधी पालिकेचे 'ऑल आऊट'; अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात निष्कासन कारवाई

निवडणूक आयोगाकडून केव्हाही निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची तयारी देखील पाहायला मिळत आहे.

bmc action unauthorized hawkers
अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात निष्कासन कारवाई (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पालिकेची अंतिम आरक्षण सोडत ३० नोव्हेंबर दरम्यान जाहीर होणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून केव्हाही निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या जाऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाची तयारी देखील पाहायला मिळत असून, पालिकेत बदल्या, नव नियुक्त्या यांसोबतच आता कारवायांचे सत्र देखील सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पालिका प्रशासनाने मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून, कुलाबा कॉजवे येथे एका दिवसात ६७ फेरीवाल्यांच्या दुकानांवर निष्कासनाची कारवाई पालिका प्रशासनाने केली आहे.

नागरी नियमांचे पालन सुनिश्चित : कुलाबा, कॉजवे परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात मंगळवारी ५ नोव्हेंबर रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ए विभागाकडून निष्कासन कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत एकूण ६७ अनधिकृत फेरीवाल्यांनी केलेले अतिक्रमण हटविण्यात आल्याची माहिती ए वॉर्डच्या अधिकाऱ्यांनी दिली असून, अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करणे आणि नागरी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनात सदर कारवाई केली जात असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

bmc action unauthorized hawkers
अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात निष्कासन कारवाई (ETV Bharat Reporter)

फेरीवाल्यांवर निष्कासन कारवाई : या संदर्भात आम्ही पालिकेच्या ए वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त जयदीप मोरे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, “या कारवाई अंतर्गत वाहतुकीस तसेच पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या कुलाबा, कॉजवे येथील एकूण ६७ अनधिकृत फेरीवाल्यांवर निष्कासन कारवाई करण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ए विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली. यापुढे देखील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई सातत्याने सुरू राहणार आहे."

कारवाईवर संमिश्र प्रतिक्रिया : पालिकेच्या या कारवाईवर आता संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असून, नागरिकांकडून पालिकेच्या या कारवाईचे कौतुक केले जात आहे. कुलाबा येथील रहिवासी मच्छीमार प्रणित किल्लेकर यांनी सांगितले की, “कारवाया पूर्वीच होणं अपेक्षित होतं. पालिका कारवाई करते आणि काही दिवसानंतर हे फेरीवाले पुन्हा इथेच दिसतात, तसं व्हायला नको.” तर, दुसरीकडे फेरीवाल्यांनी मात्र पालिकेच्या कारवाईविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. येथील चहा व्यावसायिक छबिना चौरसिया यांनी सांगितले की, “कारवाई करणं पालिकेचा विषय आहे. आम्ही यावर काही बोलणार नाही. मात्र, त्यांनी आमची दुकानं, सामान तोडू नये. इतकीच आमची मागणी आहे."

हेही वाचा -

  1. निवडणुकीआधी मुंबई पालिकेत नियुक्ती सत्र सुरू, एका महिन्यात सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्या
  2. मुंबई महापालिकेचा देवनार वीजनिर्मिती प्रकल्प मे 2026 पासून सुरू होणार; आवश्यक सर्व परवानग्या मिळाल्या
  3. मुंबई महापालिकेची आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबर रोजी, कसा आहे मुंबई महापालिका आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम?

TAGGED:

BMC ELECTION
अनधिकृत फेरीवाले कारवाई
मुंबई पालिका कारवाई
BMC ACTION UNAUTHORIZED HAWKERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.