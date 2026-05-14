अखेर मुंबई महापालिकेला आली जाग; कांजूरमार्ग डम्पिंग परिसरातील दुर्गंधी हटवण्यासाठी तयार केला ॲक्शन प्लॅन

कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड परिसरातील त्रस्त झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं ॲक्शन प्लॅन तयार केला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

मुंबई मनपा, उजवीकडे कांजूरमार्ग डम्पिंग परिसर
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 8:34 AM IST

मुंबई - कांजूर मार्ग येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प परिसरात येणाऱ्या दुर्गंधी आणि मिथेन वायुच्या समस्येमुळे परिसरातील नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यावरून याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले होते. यानंतर मुंबई महापालिकेला जाग आली आहे. मुंबई महापालिकेनं कांजूरमार्ग डम्पिंग परिसरातील दुर्गंधी हटवण्यासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार केला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच कांजूरमार्ग डम्पिंग परिसरातील नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कांजूरमार्ग परिसरातील दुर्गंधी बाबत नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर उच्च न्यायालयानं विशेष समिती नियुक्त करून महापालिकेला तातडीच्या उपायोजना करण्याचे निदर्शने दिले आहेत. त्यानुसार महानगरपालिकेकडून समस्येवर आढावा बैठक घेण्यात आली. याचबरोबर आयुक्त अश्विनी भिडे यांनीदेखील परिसराची पाहणी केली आहे.

कंपोस्ट बायोगॅस प्रकल्प हा एकमेव वैज्ञानिक उपाय- अखेर मुंबई महानगरपालिकेनं परिसरातील दुर्गंधी कमी करण्यासाठी आणि मिथेन वायुपासून नागरिकांची मुक्तता करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ठिकाणी असलेल्या प्रकल्प आणि वस्ती यामध्ये हरित संरक्षण पट्टा निर्माण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर झाडं लावण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली. याविषयी बोलताना उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितलं की," ओल्या कचऱ्यापासून मिथेन वायू तयार होतो. याचबरोबर उघड्यावर कचरा टाकल्यामुळे दुर्गंधीदेखील पसरते. रात्रीच्या वेळी या दुर्गंधीचं प्रमाण वाढतं. कारण मुंबई शहरातील हॉटेलचा कचरा या ठिकाणी आणण्यात येतो. अशावेळी मिथेन नियंत्रणासाठी कंपोस्ट बायोगॅस प्रकल्प हा एकमेव वैज्ञानिक उपाय आहे. या प्रकल्पातून मिथेन वायूमधून त्याचे बायोगॅसमध्ये रूपांतर करता येऊ शकते".

एकूण पंधरा हजार झाडे लावण्यात येणार - " याचबरोबर दुर्गंधी कमी करण्यासाठी कांजूरमार्ग परिसरामध्ये 500 मीटरचा हरित संरक्षण पट्टा उभारण्यात येणार आहे. या पट्ट्यात तीन स्तरांमध्ये झाडं लावली जाणार आहेत. या झाडांमध्ये 18 ते 20 फूट उंचीचे सुमारे 2200 झाडे लावण्यात येणार आहे. तर लहान झाडेही लावण्यात येणार आहेत. हरित पट्ट्यात एकूण पंधरा हजार झाडे लावण्यात येणार आहेत. यामुळे दुर्गंधीची तीव्रता कमी होऊन याचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. कांजूरमार्ग सोबतच मुंबईतील सर्व घनकचरा प्रकल्पाभोवती अशा प्रकारची झाड लावण्यात येणार आहेत. पावसाळ्यापूर्वी ही झाडे लावण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न आहे. यामुळे पावसाळ्यात या झाडांना वाढ होण्यास मदत मिळेल. याचबरोबर बाहेरच्या बाजूला असणारा कचरा वर्गीकरण प्रकल्प इतर भागात हलवण्यात येणार आहे", असे मनपा उपायुक्तांनी सांगितलं.


सुमारे आठ मेगावॉट वीज निर्मिती- किरण दिघावकर यांनी स्पष्ट केलं की," मिथेन वायूला वास नसतो. सल्फर अमोनिया आणि ओल्या कचऱ्यातील इतर घटकांमुळे दुर्गंधी निर्माण होते. याचबरोबर परिसरातील नाले एसटीपी प्रकल्प आणि इतर संभाव्य स्त्रोतांचीदेखील तपासणी करण्यासाठी सेंसर बसवले जाणार आहेत. रात्रीच्या वेळेस विशेष नियंत्रण कक्ष यावेळी लक्ष ठेवणार आहे. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प हा दीर्घकालीन उपाय आहे. मुंबईतील पहिला प्रकल्प दिवाळीपूर्वी सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पातून सुमारे आठ मेगावॉट वीज निर्मिती होणार आहे".

अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेत आदेश- डंपिंग ग्राऊंडच्या परिसारत वायू प्रदूषणाची माहिती देणारे डिजिटल सूचना फलक बसवण्याचे आदेश यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला दिलेत. तसेच रात्री 1 ते पहाटे 6 वाजण्याच्या दरम्यान जास्त प्रमाणात होणाऱ्या मिथेन वायूचं उत्सर्जन आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिलेत. डम्पिंग परिसरातील समस्येबाबत याचिकाकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांनी नुकतेच ईटीव्ही भारतला माहिती देताना म्हटलं," कितीही प्रयत्न केले तरी तेथील मिथेनचं प्रमाण कमी होणं शक्य नाही. लोकांची जीव वाचवण्यासाठी डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही".

