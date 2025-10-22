ETV Bharat / state

विनापरवाना फटाके विक्रेत्यांवर मुंबई महापालिकेची कारवाई; तब्बल 943 किलोंचे फटाके जप्त

मुंबईतील रस्त्यावर अवैध फटाके विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर महापालिकेनं कारवाई केली. महापालिकेच्या पथकानं तब्बल 943 किलो फटाके जप्त केले.

Published : October 22, 2025 at 8:07 PM IST

मुंबई : मुंबईत सध्या सर्वत्र दिवाळीची धूम सुरू आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची आतिषबाजी केली जात आहे. अशातच अनेक जण दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्याची दुकान सुरू करतात. मात्र हे दुकान सुरू करण्यासाठी महापालिकेचा परवाना असणं आवश्यक असतं. त्यामुळे आता महापालिकेनं विनापरवाना फटाके विक्रेत्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून, महापालिकेच्या परवाना विभागानं मागील चार दिवसात 943 किलो अवैध फटाके नष्ट करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनानं दिली आहे.

रस्त्याच्या कडेला बेकायदेशीर फटाके विक्रेत्यांवर कारवाई : महापालिका परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 4 दिवसांच्या मोहिमेत पालिकेच्या परवाना विभागानं रस्त्याच्या कडेला असलेल्या बेकायदेशीर फटाके विक्रेत्यांकडून 943 किलोपेक्षा जास्त फटाके जप्त केले. अंधेरी पश्चिम, डोंगरी, चेंबूर आणि कुर्ला सारख्या भागात मोठ्या प्रमाणात फटाके जप्त करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या परवाना विभागानं दिली आहे. दिवाळीच्या सणादरम्यान बेकायदेशीर फटाक्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी पालिका ही कारवाई अधिक तीव्र करणार असल्याचं परवाना विभागाने स्पष्ट केलं. हवा आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी कमी प्रदूषण करणारे फटाके निवडण्याचे आवाहन देखील पालिका प्रशासनानं मुंबईकरांना केलं आहे.

विनापरवाना फटाके विक्री करणाऱ्यांवर होणार कारवाई : यासंदर्भात बोलताना महापालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे यांनी सांगितलं की, "फटाक्यांमुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होते. विशेषतः श्वसनाचे आजार असलेल्यांसाठी गंभीर आरोग्य धोके निर्माण होतात. फटाक्यांमुळे आगीचा धोका देखील वाढतो, यातून सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होऊ शकते. नियम असूनही मुंबईतील विविध भागात रस्त्यांवर आणि पदपथांवर बेकायदेशीर फटाक्यांची दुकानं सुरू असल्याचं आढळून आलं आहे. परवाना विभागाची वॉर्डस्तरीय पथक विनापरवाना फटाके विक्री करणाऱ्या किंवा जास्त प्रमाणात फटाके साठवणाऱ्या विक्रेत्यांची चौकशी करत असून, दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जात आहे."

दरम्यान, आतापर्यंत या पथकांनी मुंबईतील 24 प्रशासकीय वॉर्डांमधून एकूण 943 किलो फटाके जप्त केले असून, जप्त केलेले साहित्य एकतर मानखुर्दच्या गोदामात सुरक्षित विल्हेवाटीसाठी पाठवले जाते किंवा ते पाण्याने भरलेल्या विहिरींमध्ये बुडवून नष्ट केले जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.

