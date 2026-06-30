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नवे पोलीस आयुक्त रुजू होताच नागपुरात रक्तरंजित गँगवॉर; कुख्यात शेखूच्या पुतण्याची फुटाळ्यावर निर्घृण हत्या

या प्रकरणात योगेंद्र उर्फ लाला पांडे, जंगली पांडे यांच्यासह 7 ते 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

Bloody gang war in Nagpur
नवे पोलीस आयुक्त रुजू होताच नागपुरात रक्तरंजित गँगवॉर (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 1:02 PM IST

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नागपूर- नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी कार्यभार स्वीकार केल्याच्या काही तासांत नागपुरात पुन्हा टोळीयुद्धाचे रक्तरंजित वास्तव समोर आले. कुख्यात गुंड शेखूचा पुतण्या अमन शेख याची सोमवारी रात्री उशिरा फुटाळा तलाव परिसरात 7 ते 8 आरोपींच्या टोळक्याने तलवारी आणि चाकूने सपासप वार करून निर्घृण हत्या केली. भर गर्दीत झालेल्या या थरारक हल्ल्यामुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गँगवॉर पुन्हा भडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या फुटाळा तलाव परिसरात सोमवारी रात्री हत्येचा थरार घडलाय. या प्रकरणात योगेंद्र उर्फ लाला पांडे, जंगली पांडे यांच्यासह 7 ते 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

क्षुल्लक कारणावरून वादाला सुरुवात - गिट्टीखदान परिसरात लाला पांडे आणि जंगली पांडे हे सराईत गुन्हेगार आहे, त्यांच्या टोळीचे वर्चस्व आहे. सोमवारी रात्री फुटाळा तलाव परिसरात मयूर जाधव यांच्या दुकानात लाला पांडे बसला होता. त्यावेळीच अमन शेख तेथे आला. काही कारणावरून त्याने मयूरला दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार पाहून लाला पांडेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अमनने संतापाच्या भरात लालाच्या कानशिलात लगावल्याने वाद आणखी चिघळला. त्यानंतर लाला पांडेने अमनला परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी देत तेथून काढता पाय घेतला.

पाठलाग करून केली हत्या - अवघ्या काही मिनिटांत लाला पांडे त्याचा भाऊ जंगली पांडे आणि अन्य 6 साथीदारांसह पुन्हा घटनास्थळी दाखल झाला. सर्वांनी मिळून अमन शेखला घेरले आणि चाकू आणि तलवारीने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. जीव वाचविण्यासाठी अमनने पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपींनी त्याचा पाठलाग करून भर रस्त्यातच त्याच्यावर वार करत त्याची हत्या केली. या हल्ल्यामुळे परिसरात एकच धावपळ उडाली.

पोलिसांचा हलगर्जीपणा - विशेष म्हणजे पर्यटकांनी कायम गजबजलेल्या फुटाळा परिसरात संपूर्ण प्रकार घडत असताना घटनास्थळी ना पोलिसांची गस्त होती, ना बीट मार्शलचे वाहन. त्यामुळे परिसरात नागरिकांनी पोलिसांच्या गस्त व्यवस्थेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. घटनेची माहिती मिळताच गिट्टीखदान पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला. या प्रकरणी तिघा संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, अमन शेखच्या हत्येमुळे शहरातील दोन गुन्हेगारी टोळ्यांमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता पोलिसांकडूनही नाकारण्यात आलेली नाही. नव्या पोलीस आयुक्तांसमोर शहरातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिल्याची चर्चा पोलीस वर्तुळात सुरू आहे.

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TAGGED:

FUTALA BRUTALLY MURDERED
NEW POLICE COMMISSIONER
NAGPUR
नवे पोलीस आयुक्त
NAGPUR BLOODY GANG WAR

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