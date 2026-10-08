रक्ताचे नाते रक्तानेच माखले! सोमठाण्यात आईसह सख्खा भाऊ अन् पुतण्यावर धारदार चाकूने वार; तिघांचा जागीच मृत्यू
जन्मदात्या आईसह सख्खा भाऊ आणि पुतण्याची हत्या करून आरोपी दीपक फत्तेसिंह सुरडकर फरार झाला आहे.
Published : October 8, 2026 at 9:58 PM IST
बुलढाणा- चिखली तालुक्यातील सोमठाणा येथे धक्कादायक तिहेरी हत्याकांड घडले आहे. जन्मदात्या आईसह सख्खा भाऊ आणि पुतण्याची हत्या करून आरोपी दीपक फत्तेसिंह सुरडकर फरार झाला आहे.
या हत्याकांडात आई सरस्वती फतेसिंग सुरडकर (वय 70 वर्षे); भाऊ संजय फत्तेसिंह सुरडकर (वय 55 वर्षे); आणि पुतण्या रणजीत संजय सुरडकर (वय 25 वर्षे) यांचा मृत्यू झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच चिखली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.
एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांची हत्या : जन्मदात्या आईसह सख्खा भाऊ आणि तरुण पुतण्याचा जीव घेणाऱ्या या घटनेने सोमठाणा हादरले आहे. एकाच कुटुंबातील तीन सदस्यांची हत्या झाली असून, आरोपी दीपक सुरडकर घटनेनंतर फरार झाला आहे. 70 वर्षीय सरस्वती फतेसिंग सुरडकर, त्यांचा 55 वर्षीय मुलगा संजय फत्तेसिंह सुरडकर आणि 25 वर्षीय नातू रणजीत संजय सुरडकर हे या हत्याकांडाचे बळी ठरले आहेत.
हत्येमागील घटनाक्रम पोलीस तपासातून स्पष्ट होणार : प्राथमिक माहितीनुसार, दीपकच्या हिश्श्यातील शेती आईने त्याच्या भावाच्या नावावर केल्याच्या रागातून हे हत्याकांड घडल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हत्येमागील नेमके कारण आणि घटनाक्रम पोलीस तपासातून स्पष्ट होणार आहे. चिखली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, पुढील तपास सुरू आहे.
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