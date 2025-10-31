मुंबईत रक्ताचा तुटवडा; एसबीटीसीकडून रक्तपेढ्यांना तातडीनं रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश
मुंबईतील विविध रुग्णालयांत रुग्णांना रक्त न मिळाल्यानं उपचारांमध्ये अडथळे येत आहेत. त्यामुळे रक्तदान शिबिरांचं आयोजन कऱण्याचे निर्देश एसबीटीसीनं राज्यातील रक्तपेढ्यांना दिले आहेत.
Published : October 31, 2025 at 9:49 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 9:56 PM IST
मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा रक्तसाठ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या सेवा पंधरवड्यात मोठ्या प्रमाणात रक्तदान झाल्यानं अनेक युनिट्सचा कालावधी संपून रक्तसाठा वाया गेला. आता नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला अनेक रुग्णालयांत रक्ताची अत्यंत तातडीची गरज निर्माण होणार आहे.
राज्य रक्त संक्रमण परिषदेनं (एसबीटीसी) 28 ऑक्टोबर रोजी सर्व रक्तपेढ्यांना तातडीचे पत्र जारी करून महाविद्यालयीन युवकांकडून आणि स्थानिक संस्थांकडून रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्याचं आवाहन केलं आहे. “महाविद्यालयीन युवा वर्ग हा रक्तदानासाठी सर्वात मोठा स्रोत आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये सर्व शाळा, कॉलेजेस आणि सामाजिक संस्था यांनी तात्काळ रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत,” असे या पत्रात म्हटलं आहे.
|रुग्णाचे नाव
|रक्तगट
|गरज
|रुग्णालय
|बालराम
|B+ve
|1 युनिट
|सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल
|शिवानी लाड (47)
|B+ve
|2 युनिट्स
|केईएम हॉस्पिटल
|अनीता रमेश पवार
|O-negative
|1 युनिट
|मुक्ताबाई हॉस्पिटल, घाटकोपर
|रमेश मोरे (49)
|B-negative
|1 युनिट
|जीटी हॉस्पिटल
|सुभाष कोकाटे (51)
|O-negative
|2 युनिट्स
|करवा हॉस्पिटल, डोंबिवली
|नम्रता गायकवाड
|AB -negative
|1 युनिट
|अमेय स्पेशालिटी हॉस्पिटल, कल्याण
|रुद्रांश गाडेकर
|-
|थॅलेसेमिया केअर सेंटर
|थॅलेसेमिया केअर सेंटर, बोरिवली
डायलिसिस लागला उशीर- नायर हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिससाठी येणारे रुग्ण किशन दिड्डी यांना काल सकाळी A+ve रक्ताची गरज होती. त्यासाठी त्यांनी नायर हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिससाठी आल्यानंतर लगेच रक्त आवश्यक असल्याचं हॉस्पिटलच्या रक्तपेढीत सांगितलं. मात्र, गुरुवारी सकाळी 9 वाजता रक्तासाठी विचारणा केलेली असताना किशन दिड्डी यांना रात्री 11.30 नंतर रक्त उपलब्ध झाले. त्यामुळे त्यांचे गुरुवारी नियोजित असलेले डायलिसिस आज (शुक्रवारी) घ्यावे लागले, अशी माहिती किशन दिड्डी यांच्या पत्नी प्रगती दिड्डी यांनी दिली.
मुंबईतील प्रमुख रुग्णालयांमधील रक्तसाठ्याची सध्याची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे :
|रक्तपेढीचे नाव
|A+
|A-
|B+
|B-
|AB+
|AB-
|O+
|O-
|एकूण साठा
|केईएम रुग्णालय
|50
|6
|52
|4
|24
|2
|54
|1
|193
|नायर रुग्णालय
|11
|6
|22
|4
|11
|1
|47
|3
|105
|सायन रुग्णालय
|29
|0
|65
|6
|16
|1
|27
|5
|149
|शताब्दी
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|6
|भाभा
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
दुर्मीळ गटाच्या रक्ताचा अधिक तुटवडा- ही आकडेवारी सध्या मुंबईतील प्रमुख सरकारी रुग्णालयांमधील रक्तसाठ्याची वास्तविक स्थिती दाखवते. केईएम आणि सायन रुग्णालय येथे सर्वाधिक रक्तसाठा उपलब्ध आहे. वांद्रे भाभा आणि शताब्दी (कांदिवली) येथे अत्यल्प साठा आहे. O+ आणि B+ गटांचे रक्त मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. तर O- आणि AB- गटांचा साठा अत्यंत मर्यादित असून मुंबईतील काही रुग्णालयांमध्ये तातडीने O- आणि AB- रक्तगटांच्या दात्यांची गरज आहे. या सर्व रुग्णांना तातडीनं रक्ताची गरज असून, विशेषतः O-negative, B-negative आणि AB-negative या दुर्मीळ गटांच्या रक्ताचा अधिक तुटवडा आहे.
शिबिरांची साखळी उभी करण्याचं आवाहन- एसबीटीसीचे महासंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी रक्तपेढ्यांना आवाहन केलं आहे की, पुढील आठवड्यात दररोजच्या शिबिरांची साखळी उभी करा. महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि स्वयंसेवी संस्था सक्रिय करा. रक्तदानासाठी इच्छुकांनी आपल्या जवळच्या सरकारी रक्तपेढ्यांशी संपर्क साधून नोंदणी करावी. रक्तदान हे सुरक्षित, नि:स्वार्थ आणि जीव वाचवणारं कार्य असल्याचं डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी सांगितलं आहे.
ऑक्टोबरमध्ये झाला होता अतिरिक्त रक्तसाठा-पंतप्रधान नरेंद्र मोदींंच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यभरातील रुग्णालये आणि रक्तपेढ्यांनी रक्तदान शिबिरं आयोजित केली होती. या उपक्रमामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रक्तदान शिबिरे झाल्यानं रक्तसाठा जास्त झाला होता. त्याची मुदत संपण्याआधीच वापर निश्चित करण्यासाठी एसबीटीसीनं समन्वय प्रक्रिया सुरू केल्याचं म्हटलं होतं. रक्ताचा अपव्यय होऊ नये, म्हणून एका जिल्ह्यातील जादा साठा दुसऱ्या जिल्ह्यात योग्य वेळी पोहोचवणं हेच आता आमचे ध्येय असल्याचं एसबीटीसी अधिकाऱ्यांनी 9 ऑक्टोबरला म्हटलं होतं.
