पुन्हा रक्ताचा तुटवडा; जानेवारी-फेब्रुवारीत राज्यभर रक्तदान शिबिरांवर भर, रक्तसाठा वाढवण्याचं एसबीटीसीचे आवाहन

राज्यातील रक्ताचा तुटवडा टाळण्यासाठी एसबीटीसीने जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये नियोजनबद्ध रक्तदान शिबिरे, योग्य रक्तसाठा, वितरण आणि नियमपालनावर भर दिलाय.

Blood Donation Camp
रक्ताचा तुटवडा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
मुंबई : राज्यात पुन्हा एकदा रक्तसाठ्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही महिन्यापूर्वी रक्ताचा अतिरेक झाला, तर काही ठिकाणी रक्ताच्या एक्सपायरी डेटबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. आता पुन्हा रक्ताचा तुटवडा भासू नये, यासाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषद (एसबीटीसी) सतर्क झाली असून जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 या दोन महिन्यात राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मागील काही महिन्यात नेमकं काय घडलं? : गेल्या दोन ते तीन महिन्यात राज्यात रक्तदान शिबिरांची संख्या अचानक वाढली. विविध संस्था, सामाजिक संघटना, जयंती-उत्सवांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान झालं. परिणामी काही रक्त केंद्रांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त रक्तसाठा जमा झाला. या अतिरिक्त रक्तामुळं काही ठिकाणी रक्ताच्या वापराचा वेग कमी झाला, तर काही रक्तसाठ्याच्या एक्सपायरी डेटबाबत गोंधळ निर्माण झाला. यामुळं रक्ताचा तुटवडा आहे की अतिरेक? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांपासून आरोग्य यंत्रणेलाही पडला.



आता एसबीटीसीने का दिले निर्देश? : एसबीटीसीच्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त रुग्ण, गंभीर आजारांवरील उपचार आणि नियोजित शस्त्रक्रियांसाठी रक्ताची मागणी सातत्याने वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये रक्ताचा साठा सुरक्षित राहावा, यासाठी नियोजनबद्ध रक्तदान शिबिरांवर भर देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.



कोणत्या काळात होणार अधिक रक्तदान?

जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात राज्यभर रक्तदान शिबिरे मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.

  • 12 जानेवारी : स्वामी विवेकानंद जयंती (युवा दिन)
  • 23 जानेवारी : नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती
  • 26 जानेवारी : प्रजासत्ताक दिन
  • 15 फेब्रुवारी : महाशिवरात्री
  • 19 फेब्रुवारी : शिवजयंती



या सर्व दिवसांत रक्तदानाचा ओघ वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच एसबीटीसीने आधीच सूचना जारी केल्या आहेत.



अतिरिक्त रक्ताचं काय करायचं? : एसबीटीसीने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे की, गरजेपेक्षा जास्त रक्तसाठा झाल्यास तो वाया जाऊ नये यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे.
त्यासाठी रक्तघटक विलगीकरण (पीआरबीसी व प्लाझ्मा) करणे, प्लाझ्मा फ्रॅक्शनटर कंपन्यांकडं पाठवणे या प्रक्रिया नियमांनुसार करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.



स्थानिक गरजेला प्राधान्य का महत्त्वाचं? : रक्तसंकलन करताना केवळ शिबिर झालं पाहिजे या उद्देशाने रक्त घेणं चुकीचं ठरू शकतं. त्यामुळे एसबीटीसीने प्रत्येक रक्तकेंद्राला आपल्या कार्यक्षेत्रातील रुग्णांची गरज, जिल्हा व शेजारील जिल्ह्यातील मागील तीन वर्षांची रक्तवितरणाची आकडेवारी अभ्यासूनच रक्तसंकलन करण्यास सांगितले आहे.



जबाबदारी कोणाची? : अतिरिक्त रक्त इतरत्र पाठवताना किंवा वापरताना एसबीटीसीच्या सर्व नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे. नियमांचं उल्लंघन झाल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित रक्तकेंद्रावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.


उपाय काय? : रक्तदान ही निःस्वार्थ समाजसेवा आहे, मात्र त्यामागे नियोजन आणि जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे. अति रक्तसाठा आणि रक्ताचा तुटवडा दोन्ही परिस्थिती रुग्णांसाठी घातक ठरू शकतात, अशी भीती एसबीटीसीचे सहसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळं नियोजनबद्ध रक्तदान शिबिरे, योग्य साठवण, वेळेवर वितरण आणि नियमांचे काटेकोर पालन हाच यावरचा एकमेव उपाय आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

रक्तदान महत्त्वाचं : राज्यात रक्ताची कमतरता भासू नये, पण रक्त वाया जाऊ नये याचीही तितकीच दक्षता घेण्याचं आवाहन एसबीटीसीचे सहसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी केलंय. रक्तदान जितकं महत्त्वाचं, तितकेच त्याचं व्यवस्थापनही महत्त्वाचं आहे, असं मत डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी व्यक्त केलं.

