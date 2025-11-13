साईंच्या द्वारकामाईत चमत्कार? दृष्टीहीन मुलाला अचानक दृष्टी प्राप्त, 'अंनिस' मात्र आक्रमक
शिर्डीच्या साई नगरीत एक अचंबित करणारा चमत्कार घडल्याचा दावा करण्यात आलाय. उत्तराखंडमधून आलेल्या एका साईभक्ताला साईंच्या आरतीदरम्यान अचानक दृष्टी मिळाली. मात्र, यावर 'अंनिस' आक्रमक झाली.
Published : November 13, 2025 at 3:14 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी देशभरातून दररोज लाखो भाविक येतात. अनेकदा अनेक भक्त आपले वैयक्तिक अनुभव सांगतात. अशाच पद्धतीनं बुधवारी साईबाबांच्या दर्शनासाठी उत्तराखंड येथून आलेल्या सेन कुटुंबीयांनी साईबाबांच्या द्वारकामाईत चमत्कार झाल्याचा दावा केलाय. त्यांच्या लहान मुलाला जन्मापासून एका डोळ्यानं दिसत नव्हतं, त्याला आता दिसायला लागल्याचं साई संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांनी सांगितलं.
साईंच्या द्वारकामाईत घडला चमत्कार : उत्तराखंड राज्यातील काशीपूर येथून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या साईभक्त रेखा सेन यांचा लहान मुलगा अंकुश सेन याला एका डोळ्यानं जन्मापासून दिसत नव्हतं. परंतु, साईंच्या द्वारकामाईत दर्शन घेत असतानाच चमत्कार घडून आला. ज्या डोळ्यानं त्याला दिसत नव्हतं, त्या डोळ्यानं त्याला स्पष्ट दिसू लागल्याचा दावा सेन कुटुंबीयांनी केलाय.
अचानक प्रकाश पडला अन् डोळ्यानं दिसायला लागलं : सेन कुटुंबीय शिर्डी साईबाबांचे परमभक्त असून, दरवर्षी न चुकता साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येतात. बुधवारी रेखा सेन आपल्या कुटुंबीयांसह मुलगा अंकुशला घेऊन शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आल्या होत्या. साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनानंतर सेन कुटुंबीय साईंच्या द्वारकामाईत दर्शनासाठी गेलं. तिथं साईबाबांच्या धुनीजवळ दर्शन घेत असताना अंकुश सेनच्या डोळ्यावर अचानक प्रकाश पडला आणि ज्या उजव्या डोळ्यानं त्याला दिसत नव्हतं, त्या डोळ्यानं दिसायला लागल्याचा दावा अंकुश आणि त्याची आई रेखा यांनी केलाय.
दृष्टीहीन मुलाला दिसायला लागलं : "माझ्या मुलाला एका डोळ्यानं लहानपणापासूनच दिसत नव्हतं. पण, साईबाबांच्या द्वारकामाईजवळ येताच त्याला अचानक स्पष्ट दिसू लागलं. हा साईबाबांचा चमत्कार आहे," असा दावा रेखा सेन यांनी केलाय. दृष्टीहीन मुलाला दिसायला लागल्याचं समजताच उपस्थित भाविकांसह ग्रामस्थांनी साईबाबांचा जयजयकार करत साईबाबांचा चमत्कार झाला असं म्हणत आनंद व्यक्त केला. लहानपणापासूनच एका डोळ्यानं दिसत नसलेल्या मुलानं साईबाबांच्या द्वारकामाईत दर्शन घेतल्यानंतर दिसायला लागल्याची बातमी वाऱ्यासारखी शहरात पसरली. त्यामुळं भाविकांसह ग्रामस्थांनी मंदिरात मोठी गर्दी केली होती.
"महाराष्ट्र 'अंनिस' या कथित चमत्काराचं सत्यशोधन करू इच्छिते. संस्थानचा या कथित चमत्कारास पाठिंबा असल्यास आपलं प्रशस्त नेत्र रुग्णालय बंद करून अंध व्यक्तींना चमत्काराच्या माध्यमातून दृष्टी प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सत्य शोधण्यासाठी आम्ही साईबाबांचे भक्त असलेले पाच नेत्रहीन व्यक्ती पुरवतो. त्यांना चमत्कारानं दृष्टी आल्यास आम्ही जनतेतून गोळा केलेले 21 लाखांचे बक्षीस देऊ आणि आमची चळवळ बंद करू."- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाहक, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
चमत्काराला थारा देऊ नये : सोशल मीडियावर हा सर्व प्रकार व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) या प्रकरणात लक्ष घातलं असून, राज्य कार्यवाहक कृष्णा चांदगुडे यांनी साईबाबा संस्थानने कथित चमत्काराला थारा देऊ नये, असं आवाहन केलं आहे. मात्र, साईंच्या द्वारकामाईत घडलेल्या या प्रकाराबाबत साईबाबा संस्थानने अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
टीप- ('ईटीव्ही भारत' कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.)
हेही वाचा -