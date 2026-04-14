त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनाच्या नावाखाली काळाबाजार भोवला, शरद पवार गटाच्या पदाधिकाऱ्याला 7 दिवसांची पोलीस कोठडी

त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनाच्या नावाखाली भाविकांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. आता प्रकरणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.

Published : April 14, 2026 at 2:08 PM IST

नाशिक : जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरातील भाविकांची देवदर्शनाच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मंदिराचे विश्वस्त आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग यांना नाशिक पोलिसांनी अटक केली असून त्यांना आज न्यायालयात हजर केलं असता, 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे मंदिर प्रशासन आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलिसांच्या माहितीनुसार, मंदिरात व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली भाविकांकडून पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. 11 एप्रिल रोजी अनंता मेहंदळे आणि त्यांचे मित्र दर्शनासाठी आले असता त्यांनी अधिकृत 200 रुपयांचा पास घेतला होता. मात्र, काही संशयितांनी त्यांना यासाठी 5 तास प्रतीक्षा लागेल असं सांगून 10 मिनिटांत दर्शन घडवून देण्याचं आमिष दाखवलं आणि 3 हजार रुपये घेतले.

देवस्थान ट्रस्टकडून कोणतीही अधिकृत पेड दर्शन सुविधा नसतानाही भाविकांना मागील दरवाजानं आत सोडून फसवणूक करण्यात येत होती. या प्रकरणी मेहंदळे यांनी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

तपासादरम्यान पोलिसांनी गोटीराम पेहरे आणि अभिषेक कडलग यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. गोटीराम पेहरे यांना अटक करण्यात आली असून अभिषेक कडलग फरार आहे. पुढील तपासात या रॅकेटमध्ये पुरुषोत्तम कडलग यांचा सहभाग आढळून आल्यानं त्यांना सोमवारी उशिरा अटक करण्यात आली आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह : त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरात विशेष दर्शनासाठी कडक नियम लागू आहेत. सुरक्षारक्षकांना कोणालाही थेट प्रवेश देण्याचा अधिकार नसतो. प्रवेशासाठी मंदिर विश्वस्तांची परवानगी किंवा त्यांचा दूरध्वनी आवश्यक असतो. गेटवर भाविकांची नोंद नोंदवहीत केली जाते आणि कोणाच्या सांगण्यावरून प्रवेश दिला, याची सविस्तर माहिती नोंदवणं बंधनकारक असतं.

तरीही बाहेरील व्यक्तींनी भाविकांना थेट मंदिरात प्रवेश कसा दिला? याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात मंदिर विश्वस्तालाच अटक झाल्यानं भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे मंदिर संस्थानच्या आतपर्यंत पोहोचल्याचं समोर आलं आहे.

सखोल चौकशी सुरू : त्र्यंबकेश्वर इथं देश-विदेशातून मोठ्या संख्येनं भाविक येतात. ट्रस्टकडून 200 रुपयांत अधिकृत व्हीआयपी दर्शन सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, तत्काळ दर्शनासाठी काही एजंट 3 हजार ते 15 हजार रुपये घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मंदिर समितीचे अध्यक्ष आणि न्यायाधीश यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी स्टिंग ऑपरेशन केलं. या कारवाईत भाविकांकडून पैसे उकळून त्यांना लवकर दर्शन घडवून देण्याचे प्रकार रेकॉर्ड करण्यात आले. एका वेळी 150 हून अधिक भाविकांना पैसे घेऊन प्रवेश दिला जात असल्याचं उघड झालं आहे.

पुरुषोत्तम कडलग यांना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी : या प्रकरणी मंदिर विश्वस्त पुरुषोत्तम कडलग यांना अटक करण्यात आली असून, आणखी काही विश्वस्तांचा सहभाग आहे का याची चौकशी सुरू आहे. विश्वस्तपदाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संशयित पुरुषोत्तम कडलग यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता त्यांना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.

