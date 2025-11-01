ETV Bharat / state

सीमा भागात आज 'काळा दिन'; शिवसैनिकांना कर्नाटक सीमेवर रोखलं, पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट

बेळगाव येथील सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी या भागात आज 'काळा दिन' पाळला जातोय.

Kolhapur News
पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट (ETV Bhrat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद गेली अनेक वर्ष धुमसत आहे. दरवर्षी 1 नोव्हेंबर हा बेळगावसह सीमा भागात कानडी सरकारच्या अत्याचाराविरोधात 'काळा दिन' म्हणून पाळला जातो. मराठी भाषकांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि सीमा लढ्यात मरण पत्करलेल्या शूरवीरांना अभिवादन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे पदाधिकारी बेळगावकडे जातात. मात्र, कर्नाटक पोलिसांकडून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील दूधगंगा नदी पुलावर शिवसैनिकांची अडवणूक केली जाते. आज सकाळीही कोल्हापुरातून शिवसैनिक मोठ्या संख्येने बेळगावकडे जाण्यासाठी निघाले, मात्र कागलजवळ कर्नाटक पोलिसांनी या पदाधिकाऱ्यांना रोखलं. यावेळी बेळगाव-बीदर-भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.‌


हजारो शिवसैनिक बेळगावात : 1 नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य दिवस सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी भालकी या भागात काळा दिन म्हणून पाळला जातो. 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी देशात भाषावर प्रांतरचना झाली. मात्र सीमा भागातील मराठी बांधव अजूनही कानडी सरकारची जुलूमशाही सहन करत आहेत. या निषेधार्थ बेळगावात मराठी भाषिकांकडून काढण्यात येणाऱ्या निषेध रॅलीत सहभागी होण्यासाठी दरवर्षी हजारो शिवसैनिक बेळगावात जातात. मात्र कर्नाटक महाराष्ट्र सीमेवर दूधगंगा नदी पुलावर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पोलीस यांच्याकडून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो. त्या ठिकाणी बेळगावकडे निघालेल्या शिवसैनिकांना आज रोखण्यात आलं. बेळगाव, निपाणी, कारवार, बीदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत शिवसैनिकांनी महामार्गावरच ठिय्या मांडला. यानंतर आंदोलक कर्नाटक सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करत असताना पोलिसांनी त्यांना अडवलं आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार, जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार आणि केंद्र सरकार यांची मिलीभगत झाली आहे का? असा सवाल देवणे यांनी उपस्थित केला आहे.

पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट (ETV Bhrat Reporter)



राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही बाजूला तगडा पोलीस बंदोबस्त : शिवसैनिक आणि पदाधिकारी कर्नाटक सीमा ओलांडू नयेत यासाठी कर्नाटक पोलिसांनी शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच राष्ट्रीय महामार्गावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. तर आज सकाळपासून कोल्हापूर पोलिसांनीही या ठिकाणी फौज तैनात केली होती, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे पदाधिकारी उजळवाडी येथून रॅलीने दूधगंगा नदी पुलावर आले. यावेळी महाराष्ट्र पोलिसांनी कर्नाटकात जाण्यापासून त्यांना रोखलं. यावेळी पोलीस आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये झटापट झाली. पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं आणि कागल पोलीस ठाण्यात आणून त्यानंतर सोडून दिलं. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या आंदोलनामुळं राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक खोळंबली होती.



बेळगावातही पाळण्यात आला काळा दिन : महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पुढाकाराने बेळगावात आज निषेध फेरी काढून काळा दिन पाळण्यात आला. एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मूक रॅलीद्वारे गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादात प्राण गमवाव्या लागलेल्या हुतात्म्यांना अभिवादन केलं. कर्नाटक पोलिसांनी बेळगाव शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला असून यामुळं शहराला पोलीस छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.



खा. धैर्यशील मानेंना पोलिसांनी अडवलं : काळा दिन पाळणाऱ्या मराठी बांधवांना पाठिंबा देण्यासाठी आज सीमा समन्वय समितीचे अध्यक्ष आणि हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने बेळगावकडे रवाना झाले होते. मात्र, कर्नाटक पोलीस प्रशासनाने त्यांना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील दूधगंगा नदी पुलावर अडवलं, त्यामुळं काही काळ पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोठा तणाव निर्माण झाला होता. "मी संवैधानिक पदावर आहे, मला एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कोणालाही तो अधिकार हिरावून घेण्याचा हक्क नाही,” असं ठामपणे सांगत त्यांनी महामार्गावरच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. यावेळी माने यांनी कर्नाटक प्रशासनाच्या कारवाईचा ‘दडपशाही’ म्हणून निषेध नोंदवत, बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याची घोषणा केली. “मराठी भाषिकांचा लढा न्यायासाठी आहे आणि हा लढा यशस्वी होईपर्यंत आम्ही थांबणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सीमेवरील त्या गोंधळामुळं राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक काही काळ मंदावली होती कर्नाटक आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी यानंतर ही वाहतूक सुरळीत केली.



