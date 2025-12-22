ETV Bharat / state

अमरावती : धारणीत मित्रपक्षांच्या मदतीनं भाजपानं मिळवलं नगराध्यक्षपद, काँग्रेसला मोठा धक्का

राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणूक निकालात महायुतीनं बाजी मारली आहे. भाजपानं 129 नगराध्यक्षांसह सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा बहुमान मिळवला.

धारणीत मित्रपक्षांच्या मदतीनं भाजपानं मिळवलं नगराध्यक्षपद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 9:34 AM IST

अमरावती : जिल्ह्यातील धारणी नगरपंचायत नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपाचे सुनील चौथमल यांनी बाजी मारली आहे. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार राजकिशोर मालवीय यांचा 430 मतांनी पराभव केला आणि नगराध्यक्षपद मिळवलं आहे. अटीतटीच्या लढतीत भाजपानं अपक्ष आणि मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवत सत्ता हस्तगत केली, तर संख्याबळ असूनही काँग्रेसला सत्तेबाहेर राहावं लागलं आहे.


भाजपानं बाजी अशी मारली : नगरपंचायतीतील एकूण राजकीय स्थिती पाहता, काँग्रेसचे 8 नगरसेवक निवडून आले, पण नगराध्यक्षपद मिळवण्यात पक्ष अपयशी ठरला. भाजपाचे 4 नगरसेवक असूनही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना, अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष नगरसेवकांच्या पाठिंब्यानं भाजपानं सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे धारणीतील राजकीय समीकरणं बदलली असून हा निकाल भाजपासाठी बळकटी देणारा ठरला आहे.

अपक्ष उमेदवारांची भाजपाला साथ : प्रभागनिहाय निकालात काँग्रेसचं वर्चस्व काही प्रभागांमध्ये दिसून आलं, तर भाजपानं महत्त्वाच्या प्रभागांत विजय मिळवला. अपक्ष नगरसेवकांची भूमिका निर्णायक ठरली असून त्यांनी भाजपाच्या बाजूनं कौल दिल्यानं निकालाला कलाटणी मिळाली.‌ नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपाने आखलेली रणनीती यशस्वी ठरली. अपक्षांना विश्वासात घेणं, मित्रपक्षांशी समन्वय साधणं आणि शेवटपर्यंत मतदान व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणं या बाबींमुळे भाजपाला अपेक्षित यश मिळालं आहे. याउलट काँग्रेसला संख्याबळ असूनही नगराध्यक्षपद गमवावं लागलं.

आमदार आणि जिल्हाध्यक्षांची भूमिक ठरली महत्वाची : या निवडणुकीत भाजपाचे आमदार केवलराम काळे आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभूदास भिलावेकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली, तर काँग्रेसचे माजी आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासाठी हा निकाल प्रतिष्ठेचा धक्का मानला जात आहे. नगराध्यक्षपदी सुनील चौथमल यांच्या निवडीमुळे धारणी नगरपंचायतीत भाजपाचं वर्चस्व प्रस्थापित झालं आहे. सोबतच, आता शहराच्या विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता आगामी काळात नव्या सत्ताधाऱ्यांकडून कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

भाजपा सर्वात मोठा पक्ष : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणूक निकालात महायुतीनं बाजी मारली आहे. महायुतीमधील भाजपा पक्षाला या निवडणुकीत सर्वाधिक मतदारांनी पसंती दिली आहे. भाजपा हा नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपानं 129 नगराध्यक्षांसह सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा बहुमान मिळवला.

विदर्भातही भाजपाचं कमळ फुललं : विदर्भातील नागपूर, अमरावती या दोन विभागात मिळून नगर परिषद आणि नगर पालिकेच्या एकूण 100 जागेवर निवडणूक झाली. त्यामध्ये भाजपानं 58 जागांवर यश मिळवलेलं आहे. तर काँग्रेसला 19 जागांवर समाधान मानावं लागलं. शिवसेनेला 11 तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाला आणि अजित पवारां नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला अवघ्या दोनच जागा मिळाल्या आहेत.

