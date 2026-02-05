नवी मुंबई महापालिकेवर भाजपाचा झेंडा! सुजाता पाटील यांची महापौरपदी बिनविरोध निवड
सुजाता सुरज पाटील या नवी मुंबईच्या तेराव्या महापौर ठरल्या असून पाचव्या महिला महापौर ठरल्या आहेत.
Published : February 5, 2026 at 3:03 PM IST
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक आज पार पडली असून, भाजपाच्या सुजाता सूरज पाटील यांची बिनविरोध महापौरपदी निवड झाली आहे. तर भाजपाचे दशरथ भगत यांची उपमहापौरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत : राज्यात सगळीकडे भाजपा-शिवसेना महायुती पाहायला मिळाली. मात्र, नवी मुंबईत या दोन्ही पक्षांनी स्वबळाचा नारा दिला व स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवली गेली. तसंच निवडणूक काळात गणेश नाईक विरुद्ध एकनाथ शिंदे असे चित्र नवी मुंबईत पाहायला मिळाले. दोघांकडूनही एकमेकांवर प्रचंड टीका टिप्पणी देखील केलेली पाहायला मिळाली. मात्र, 65 जागा जिंकत गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात भाजपानं सरशी गाठली तर शिवसेनेला 42 जागांवर विजय मिळाला.
अखेर महापौर व उपमहापौर पद भाजपाकडे : महापौरपदासाठी भाजपाच्या सुजाता पाटील तर उपमहापौरपदासाठी दशरथ भगत यांनी अर्ज भरले होते. मात्र, संख्याबळ नसतानाही शिवसेनेकडून महापौरपदासाठी सरोज पाटील व उपमहापौरपदासाठी आकाश मढवी यांनी देखील अर्ज भरले. मात्र, बहुमत असल्यामुळं भाजपाच्या सुजाता पाटील यांची बिनविरोध महापौर म्हणून निवड झाली असून उपमहापौरपदी भाजपाचे दशरथ भगत यांची निवड झाली आहे. सुजाता सुरज पाटील या नवी मुंबईच्या तेराव्या महापौर ठरल्या असून पाचव्या महिला महापौर ठरल्या आहेत.
तब्बल सहा वर्षांनी बसणार महापौर नवी मुंबई पालिकेत : 2015 साली नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली होती. यानंतर पाच वर्षांनंतर २०२० मध्ये महापालिका निवडणूक होणे अपेक्षित होतं. कोविडं काळात ही निवडणूक आणखी लांबली. त्यामुळं तब्बल सहा वर्षांपासून महापौर, उपमहापौर पद रिक्त होते. 2026 मध्ये महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक झाली असून, शहराला नवीन महापौर आणि उपमहापौर मिळाले आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या महापौरपदासाठी सुजाता पाटील, नेत्रा शिर्के, माधुरी सुतार, वैष्णवी नाईक ही नावे चर्चेत होती, अखेर महापौरपदी सुजाता पाटील यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.
सुजाता पाटील पाचव्या नवी मुंबईच्या महिला महापौर : सुषमा दांडे 1996 साली नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पहिल्या महिला महापौर ठरल्या, मनीषा भोईर यांनी 2003-2005 साली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पदाची धुरा सांभाळली. त्यानंतर संजना घाडी आणि नयना कोळी यांनी नवी मुंबई महापालिकेचे महापौरपद भूषविले. तर आता 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी भाजपाच्या सुजाता पाटील यांची नवी मुंबईच्या महापौरपदी बिनविरोध निवड झाली आहे.
हेही वाचा :
- "मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीची फक्त चौकशी," राज ठाकरे म्हणाले, "रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का?"
- "सुनील तटकरे शरद पवारांना मार्गदर्शन करतायत", संजय राऊत म्हणाले, "पार्थ पवारांनी चौकशीला सामोरं जात क्लिन होऊन बाहेर पडावं"
- अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी; शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांना घातपाताचा संशय