नवाब मलिक असलेल्या युतीत सहभागी होणार नाही!, भाजपाच्या भूमिकेमुळं महायुतीत फूट?
"नवाब मलिक असतील तर आम्ही युतीत नाही," अशी स्पष्ट भूमिका भाजपानं घेतल्यामुळं महायुतीत फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Published : November 21, 2025 at 6:31 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 8:26 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीमध्ये सारे काही आलबेल नसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अजित पवारांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुंबईची कमान पुन्हा एकदा नवाब मलिक यांच्याकडे सोपवल्यामुळं भाजपानं विरोधाचा सूर आळवला आहे. "नवाब मलिक असतील तर आम्ही युतीत नाही," अशी स्पष्ट भूमिका भाजपानं घेतल्यामुळं महायुतीत फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसनं स्वबळाची घोषणा करून आघाडीला तडा दिला असताना, दुसरीकडे आता महायुतीतही नवाब मलिकांवरून दुभंग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमची भूमिका ठाम : भाजपाच्या मुंबईतील बड्या नेत्यांनी नवाब मलिकांना युतीत सामावून घेण्यास ठाम नकार दिला आहे. मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री तथा भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी यासंबंधी खुलासा करताना म्हटलं की, "नवाब मलिक यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. कोर्टानंही त्यासंबंधी निर्देश दिलेले आहेत. जोपर्यंत त्यांची या आरोपांतून पूर्णपणे निर्दोष मुक्तता होत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबत कोणतेही व्यासपीठ शेअर करणार नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीसोबत युती करणं, आम्हाला मान्य नाही. ही आमची ठाम भूमिका असून ती आम्ही पक्षश्रेष्ठींनाही कळवली आहे", असंही त्यांनी सांगितलं.
नवाब मलिक असलेल्या कोणत्याही युतीत जाणार नाही : मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनीही नवाब मलिक यांच्याविषयी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ते म्हणाले, "नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वात लढणारा कोणताही पक्ष आम्हाला मान्य नाही. त्यांच्यावर फार गंभीर आरोप आहेत. या आरोपांतून निर्दोष सुटका होईपर्यंत आम्ही नवाब मलिक असलेल्या कोणत्याही युतीत सहभागी होणार नाही. ही भाजपाची अधिकृत भूमिका आहे", असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवाब मलिकांकडे जबाबदारी देण्याचा निर्णय योग्य : दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी नवाब मलिकांची पाठराखण केली आहे. ते म्हणाले, "नवाब मलिक हे आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांच्याकडे मोठी जबाबदारी देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे आणि तो पूर्णपणे योग्य आहे. कोण काय बोलतंय, याकडे आमचे लक्ष नाही. महायुतीमध्ये कोणतीही फूट नाही, उलट ती अधिक भक्कम आहे. एकमेकांवर टीका न करता आम्ही निवडणुकीत पुढे जात आहोत.’’
भाजपा स्वबळावर लढणार का? : ठाणे जिल्ह्यातील फोडाफोडीच्या राजकारणावरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी भाजपाविरोधात भूमिका घेतल्यानं महायुतीच्या भवितव्याबाबत उलटसूलट चर्चा सुरू असतानाच, मुंबई महापालिकेत भाजपानं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीवर शड्डू ठोकला आहे. नवाब मलिक असलेल्या कोणत्याही युतीत सहभागी होणार नाही, अशी ठाम भूमिका भाजपानं घेतली आहे. त्यामुळं मुंबई पालिका निवडणुकीत अजित पवारांना वगळून, किंवा स्वबळावर लढण्याची तयारी भाजपाकडून सुरू आहे का?, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. याविषयी महायुतीमध्ये समन्वयकाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एका भाजपा नेत्यानं सांगितलं की, "जिथे शक्य होईल, तिथं महायुती करूनच लढण्यावर आमचे पक्षश्रेष्ठी ठाम आहेत. मुंबईची निवडणूक आम्ही महायुती म्हणूनच लढणार आहोत. राहिला नवाब मलिकांचा प्रश्न, तर त्यांच्याविषयी निर्णय मुख्यमंत्री आणि अजित पवार एकत्र घेतील."
