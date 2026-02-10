चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदी भाजपाच्या महापौर; सर्वाधिक नगरसेवक असूनही काँग्रेसला बसला धक्का
काँग्रेसमधील धानोरकर आणि वडेट्टीवार वादामुळं राज्यभर चर्चेत असलेल्या चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या भाजपानं बाजी मारत चंद्रपूरमध्ये सत्ता स्थापन केली. भाजपानं महापौर पद मिळवून काँग्रेसला धक्का दिला आहे.
Published : February 10, 2026 at 12:37 PM IST
नागपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजपानं मोठी खेळी करत सत्ता स्थापन केली आहे. महापौर पदाच्या निवडणूक भाजपाला 32 तर काँग्रेसला 31 मतं मिळाली. महापौर पदाच्या लढतीत काँग्रेसच्या वैशाली महाडोळे यांना 31 मतं मिळाली. शिवसेना यूबीटीच्या पाठिंब्यानं भाजपाच्या संगीता खांडेकर या चंद्रपूरच्या महापौर झाल्या आहेत. या निवडणुकीत वंचितचे दोन नगरसेवक अलिप्त राहिले. तर एमआयएमच्या नगरसेवकांनी तटस्थ भूमिका घेतली. त्यामुळं चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत भाजपानं शिवसेनेच्या (उबाठा) पाठिंब्यानं महापौर पदाला गवसणी घातली.
चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजपाचा महापौर : चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सत्ता स्थापनेसाठी भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये चढाओढ सुरू होती. दोन्ही पक्षांकडून महापौरपद मिळावं यासाठी शिवसेनेसोबत (उबाठा) चर्चा सुरू होती. शिवसेनेनं (उबाठा) आपल्याला महापौरपद मिळावं यासाठी काँग्रेसकडं अट घातली होती. दुसरीकडं भाजपानं शिवसेनेला (उबाठा) सत्ता स्थापनेसाठी सव्वा-सव्वा वर्षे महापौरपदाची ऑफर दिली. यानंतर शिवसेनेनं (उबाठा) ही ऑफर स्वीकारत भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आता भाजपाच्या महापौर चंद्रपूर महानगरपालिकेत बसणार आहे.
चंद्रपूर महापालिका पक्षीय बलाबल
एकूण जागा -६६
काँग्रेस - 27
काँग्रेस समर्थित जनविकास आघाडी –03
भाजप – 23
शिंदेंसेना – 01
शिवसेना उबाठा -06
वंचित - 2
बसपा - 1
अपक्ष (काँग्रेस बंडखोर) -2
एमआयएम -1
काय म्हणाले होते संजय राऊत : "शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रपूरच्या पदाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत की, एक वेळ विरोधी पक्षात बसावे लागले तरी चालेल. पण भारतीय जनता पक्षाची सत्ता स्थापन होईल, अशा प्रकारची कुठलीही भूमिका घेता येणार नाही. त्यामुळे आमची भूमिका स्पष्ट आहे".
महानगरपालिकेत महापौर पदाची निवडणूक सुरू : महापौर पदासाठी मंगळवारी दुपारी 11 वाजता महानगरपालिकेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यानं महापौर कोण होणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. काँग्रेस, भाजपा, शिवसेना यूबीटी यांनी महापौर पदावर दावा केला असून अंकांची जुळवाजुळव करण्यात सर्वच पक्षांची दमछाक झाली. महानगरपालिकेत काँग्रेस 27 नगरसेवकांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यापाठोपाठ 23 जागांसह भाजपा असून शिवसेनेचे (उबाठा) वंचितसह आठ सदस्य आहेत. सत्तेचं गणित शिवेसनेच्या (उबाठा) हाती असल्यानं महापौर पद आम्हाला द्या, अशी ठाम भूमिका शिवसेना (उबाठा) घेत इतरांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला. पण तरीही या शिवसेनेची (उबाठा) काँग्रेस आणि भाजपासोबत शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू होती.
