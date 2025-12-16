नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी भाजपाचा खोटा अजेंडा उघड, मोदींनी माफी मागावी - हर्षवर्धन सपकाळ
टिळक भवन येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर निशाणा साधला.
Published : December 16, 2025 at 8:49 PM IST
मुंबई : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयामुळं भाजपाचा खोटा प्रचार आणि बदनामीचा अजेंडा उघड झाला आहे. केवळ सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे प्रकरण उभं करण्यात आलं होतं. आता सत्य समोर आलं असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपानं नाहक बदनामी केल्याबद्दल जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
भाजपाचा खोटेपणा आता जनतेसमोर : टिळक भवन येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर निशाणा साधला. यावेळी ते म्हणाले, "नॅशनल हेराल्ड ही संस्था स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात ब्रिटिशांविरोधात आवाज उठवण्यासाठी देशभक्तीच्या भावनेतून स्थापन झाली. स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वतःच्या पैशातून ही संस्था उभी केली होती. ही ना-नफा तत्त्वावर चालणारी संस्था असून, कोणत्याही सभासदाला आर्थिक लाभ मिळालेला नाही. मात्र तरीही भाजपानं मनी लाँड्रिगचे खोटे आरोप करून ईडीसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीच्या नावाखाली त्रास देण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळं भाजपाचा खोटेपणा आता जनतेसमोर आला आहे," असं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं.
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी रणनीती ठरली : महानगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीसाठी टिळक भवन इथं दोन दिवस बैठक झाली. या बैठकीत विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस कार्य समितीचे सदस्य नसीम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश पाटील, मोहन जोशी, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वजाहत मिर्झा, प्रदेश सरचिटणीस गुरविंदरसिंग बच्चर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं की, "राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेसाठी स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल. उद्यापासून जिल्हा पातळीवर इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू होतील आणि 25 व 26 डिसेंबर रोजी राज्य पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकीत उमेदवारांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आघाडी करण्याचा निर्णय स्थानिक नेतृत्वावर सोपवण्यात आला असून, समविचारी पक्षांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल," असंही त्यांनी सांगितलं.
माणिकराव कोकाटेंना वेगळा न्याय का? : "महायुती सरकारमधील क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयानं दिलेली दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. तरीही सरकार त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे," असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. तसंच, "राहुल गांधी आणि सुनिल केदार यांना शिक्षा होताच 24 तासांत खासदारकी व आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. मात्र कोकाटेंच्या बाबतीत सरकार वेगळा निकष लावत आहे. सत्ताधाऱ्यांना एक न्याय आणि विरोधकांना दुसरा न्याय लावला जात असून, सरकारनं तात्काळ माणिकराव कोकाटेंची हकालपट्टी करावी," अशी मागणी देखील हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
