मंत्रालयाजवळ सीजेपीविरोधात भाजपा युवा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन; ‘महाराष्ट्रातील युवकांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न’ असल्याचा आरोप
सीजेपीकडून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे भाजपा युवा कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे आंदोलनामुळे वादाला आणखी राजकीय स्वरूप आले.
Published : October 2, 2026 at 6:13 PM IST
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ अर्थात सीजेपीकडून मुंबईत आंदोलन करण्यात येत असतानाच, या आंदोलनाच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या युवा कार्यकर्त्यांनी आज मंत्रालय परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन केले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी सीजेपीविरोधात घोषणाबाजी करत हनुमान चालीसाचे पठण केले. महाराष्ट्रातील युवकांची दिशाभूल करून त्यांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न सीजेपीकडून केला जात असल्याचा आरोप भाजपा कार्यकर्त्यांनी केला.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 2 ऑक्टोबरला मुंबईत आंदोलनाची घोषणा केली होती. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवर सीजेपीनं प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदार याद्यांमधून पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता, मतदार नोंदणीची प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर सीजेपीने आक्षेप घेतले आहेत. या मागणीसाठी दादर येथील शिवाजी पार्क येथे आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. त्यानंतरही आंदोलन करण्याचा निर्धार सीजेपीकडून व्यक्त करण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवाजी पार्क आणि दादर परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
सीजेपीच्या आंदोलनाला भाजपाचा विरोध- सीजेपीच्या आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी मंत्रालयाजवळ भाजपाच्या युवा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. सीजेपीकडून महाराष्ट्रातील युवकांना विविध प्रश्नांच्या नावाखाली एकत्र करून त्यांना विशिष्ट राजकीय दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला.
‘महाराष्ट्रातील युवा वर्गाला सीजेपी भटकवत आहे’, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या भाजप कार्यकर्त्यांनी मांडली. युवकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करण्याच्या नावाखाली तरुणांची माथी भडकवण्याचे काम सुरू असल्याचा दावाही करण्यात आला. सीजेपीचे आंदोलन हे केवळ निवडणूक प्रक्रियेतील प्रश्नांपुरते मर्यादित नसून त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप भाजपा कार्यकर्त्यांनी केला.
‘आप आणि पंजाबकडून आंदोलनाला फूस’- सीजेपीच्या आंदोलनामागे आम आदमी पक्षाचा प्रभाव असल्याचा आरोपही भाजपा कार्यकर्त्यांनी केला. पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून महाराष्ट्रातील युवकांना आंदोलनात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करण्यात आला. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांचा यापूर्वी आम आदमी पक्षाच्या समाजमाध्यमांशी संबंधित कामाशी संबंध होता, अशी माहिती काही वृत्तांतांमध्ये देण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून सीजेपी आणि आम आदमी पक्षाच्या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आंदोलनात हनुमान चालीसाचे पठण- मंत्रालय परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ झालेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनात हनुमान चालीसाचे पठण करण्यात आले. कार्यकर्त्यांनी सीजेपीविरोधात घोषणाबाजी केली. सीजेपीच्या आंदोलनाला विरोध दर्शवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचं कार्यकर्त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, सीजेपीच्या आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी भाजपाच्या युवा कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मुंबईत एकाच दिवशी दोन परस्परविरोधी भूमिका समोर आल्या आहेत. सीजेपीकडून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. तर भाजपाकडून सीजेपीच्या आंदोलनामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला जात आहे. आम आदमी पक्ष आणि पंजाबचा संदर्भ देत भाजपा कार्यकर्त्यांनी सीजेपीवर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाच्या निमित्ताने निवडणूक प्रक्रियेबरोबरच महाराष्ट्रातील युवकांची भूमिका आणि आंदोलनामागील कथित राजकीय संबंध यावरूनही राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे.
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