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'अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टीचे एजंट'; भाजपा विद्यार्थी आघाडीचे दिपकेंवर गंभीर आरोप

भाजपा विद्यार्थी आघाडीनं अभिजीत दिपके यांच्या बॉस्टन युनिव्हर्सिटीच्या डिग्रीवर संशय घेत त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र आणि विमान तिकिटांचा खर्च सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

BJP YOUTH WING ON ABHIJEET DIPKE
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना अथर्व देवरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 8:59 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 9:20 AM IST

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पुणे : कॉक्रोच जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके हे नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देखील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर आपलं मत मांडत आहेत. असं असताना अभिजीत दिपके यांनी त्यांच्या अमेरिका येथील शिक्षण, आम आदमी पार्टीशी असलेले संबंध आणि त्यांच्या आंदोलनामागील राजकीय हेतूवर भारतीय जनता पार्टीच्या विद्यार्थी आघाडीनं आरोप केलेत. माजी विद्यार्थ्यांच्या याद्यांमध्ये अभिजीत दिपके यांचं नाव आढळत नाही. त्यांनी आपली पदवी, पदवीदान समारंभाचे फोटो किंवा अधिकृत गुणपत्रिका सार्वजनिक करून यावर स्पष्टीकरण घ्यावं, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी आघाडीचे कोथरूड मतदारसंघ अध्यक्ष अथर्व देवरे यांनी केली आहे.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना अथर्व देवरे (ETV Bharat Reporter)

अमेरिकेत शिक्षण सुरू असताना दिपके भारतात काय करत होते? : "अभिजीत दिपके यांनी बॉस्टन युनिव्हर्सिटीतून त्यांचं शिक्षण पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. पण 24 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांनी 'आप' नेते मनीष सिसोदिया यांचे आभार मानत बॉस्टनला जात असल्याचं ट्विट केलं होतं. बॉस्टन युनिव्हर्सिटीचं फॉल सेमिस्टर 3 सप्टेंबर 2024 ला सुरू झालं. मात्र, 27 सप्टेंबर 2024 रोजी दिपके यांनी भारतातील मोहालीतून झोमॅटोच्या डिलिव्हरीबाबत तक्रार करणारं ट्विट केलं. शिक्षण सुरू असताना अभिजीत दिपके अमेरिकेत न राहता भारतात काय करत होते? शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेणारा आणि सामान्य पगारदार कुटुंबातील पार्श्वभूमी असलेला विद्यार्थी अमेरिका ते भारत असा ये-जा करण्याचा लाखोंचा विमान खर्च कसा करू शकतो? त्यांच्या फ्लाईटचं तिकीट नेमकं कोणी बुक केलं? तसंच युनिव्हर्सिटीच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या डेटाबेसमध्ये अभिजीत दिपके यांचं नाव दिसत नाही. त्यामुळं अभिजीत दिपके यांनी कॉन्व्होकेशनचे फोटो, डिग्री प्रमाणपत्र आणि आवश्यक पुरावे सार्वजनिकरीत्या जनतेसमोर आणावेत," अशी मागणी अथर्व देवरे यांनी केली.

सत्य जनतेसमोर आलं पाहिजे : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पीएम केअर फंडमधून निधी आल्याचं कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे. यावर देवरे म्हणाले की, "सत्य काय आहे ते जनतेसमोर आलंच पाहिजे. परंतु कोणत्याही दाव्यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी नागरिकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आधी तथ्यांची पडताळणी करावी आणि मगच निर्णय घ्यावा."

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Last Updated : August 13, 2026 at 9:20 AM IST

TAGGED:

BJP YOUTH WING
ABHIJEET DIPKE
अभिजीत दिपके बॉस्टन पदवी वाद
ABHIJIT DIPKE BOSTON DEGREE ROW
BJP YOUTH WING ON ABHIJEET DIPKE

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