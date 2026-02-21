ठाण्यात भाजपा कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधींना दाखवले काळे झेंडे
न्यायालयात हजर राहण्यासाठी राहुल गांधी मुंबईत आलेत. यावेळी भिवंडीमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवत आंदोलन केलं.
राहुल गांधी (ETV Bharat Reporter)
Published : February 21, 2026 at 10:13 AM IST
ठाणे : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी हे न्यायालयात हजर राहण्यासाठी भिवंडी येथे आले होते. त्यावेळी त्यांना भाजपा कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवले. भाजपानं राहुल गांधी यांच्याविरोधात आंदोलन केलं. यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.नवी दिल्लीतील एआय समिटीमध्ये शुक्रवारी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्याचा निषेध म्हणून भाजपा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करत राहुल गांधी यांना काळे झेंडे दाखवले.