ETV Bharat / state

नवनीत राणा यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवा, भाजपा कार्यकर्त्यांचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र

माजी खासदार नवनीत राणा यांच्याविरोधात अमरावतीमधील भाजपा कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.

navneet rana
भाषणात बोलताना नवनीत राणा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती - पक्षाविरोधात खुलेआम भूमिका घेतल्याचा आरोप करत माजी खासदार नवनीत राणा यांचं भाजपातून तत्काळ निलंबन करण्यात यावं, अशी जोरदार मागणी अमरावतीत भाजपाच्या अधिष्ठान कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं लेखी पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळं नवनीत राणा यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

'असा' आहे आरोप - अमरावती शहरात भाजपाचा गड मानल्या जाणाऱ्या प्रभागांमध्ये नवनीत राणा यांनी स्वतःचे उमेदवार उभे करून संपूर्ण पॅनल फिरवण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील सर्व पोस्टर्सवर स्वतःचा मोठा फोटो लावून पक्षाची प्रतिमा खाली दाखवण्याचा प्रकार करण्यात आला. यासाठी भाजपा शहर अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांच्यावर दबाव टाकून अधिकृत उमेदवारांची उमेदवारी मागे घेण्याचे पत्र वापरण्यात आल्याचा गंभीर आरोप नवनीत राणा यांच्यावर करण्यात आला.

भाजपाविरोधात वातावरण निर्मिती - मोर्चे, प्रचार, रॅली, घरोघरी भेटी, भाषणं याद्वारे भाजपाविरोधात नवनीत राणा यांनी वातावरण तयार केलं. अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नावाचा वापर करून दिशाभूल करण्यात आल्याचा उल्लेखही पत्रात आहे. परिणामी, भाजपाच्या मतांमध्येच फूट पडली आणि निवडणुकीत नुकसान झालं, असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

पराभव चालेल पण पक्ष संपू नये - यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं नवनीत राणा आणि रवी राणा यांना मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केलं. असं असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रात जाऊनही भाजपा कमजोर करण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. भविष्यात भाजपाचा सुपडासाफ होऊ नये यासाठी नवनीत राणा यांना तत्काळ पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवावा, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली. पक्षाला एखादा पराभव चालेल, पण यांच्या नादी लागून पक्ष संपवू नये, अशा भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पत्रावर 'या' कार्यकर्त्यांच्या आहेत स्वाक्षरी - अभिजीत वानखडे, चेतन गावंडे, ऋषी खत्री, डॉ. वीरेंद्र ढोबळे, नरेश दम्माणी, सुनंदा खरड, मृणाली चौधरी, अपर्णा ठाकरे, चेतन पवार, राजेश शादी, रोशनी वाकडे, बरखा शर्मा, रिता मोकलकर, गौरव बांते, प्रणित सोनी, योगेश निमकर, राजेश पांडा साहू, लता देशमुख, संध्या टिकले, स्वाती निस्ताने यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

हेही वाचा -

  1. देवेंद्र फडणवीस यांचाही प्रचार गेला वाया, पती रवी राणांसाठी नवनीत राणांनी पाठिंबा दिलेला उमेदवार सचिन भेंडे विजयी
  2. 'या' कारणामुळे मंत्री गिरीश महाजन नाशिक महानगरपालिकेसाठी किंगमेकर, भाजपाचे उपाध्यक्ष निलेश बोरा यांची प्रतिक्रिया
  3. भारताचं भविष्य आणि जगाच्या मार्गदर्शनासाठी हिंदू समाज जबाबदार; सरसंघचालक मोहन भागवत यांचं प्रतिपादन

TAGGED:

AMRAVATI BJP LETTER TO CM
AMRAVATI MUNICIPAL ELECTION RESULTS
नवनीत राणा कारवाई
अमरावती भाजपा पत्र
NAVNEET RANA BJP ACTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.