ETV Bharat / state

थायलंडमधून तस्करी करून आणला 'हायड्रो गांजा'; भाजपाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांच्या मुलाला अटक

थायलंडमधून तस्करी करून आणलेला हायड्रो गांजा (Hydro Ganja) विकल्याच्या आरोपाखाली भाजपाच्या महिला पदाधिकाऱ्याच्या मुलाला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून आरोपीच्या मित्रांचा शोध सुरू आहे.

Hydro Ganja Smuggling Case
हायड्रो गांजा तस्करी प्रकरणी एकाला अटक (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 1:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई : नवी मुंबई पोलिसांच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने भाजपाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांच्या मुलाला अटक केलीय. भाजपा पदाधिकाऱ्याच्या मुलानं थायलंडमधून तस्करी करून आणलेला हायड्रो गांजा (Hydro Ganja) विकल्याच्या आरोपाखाली त्याला अटक करण्यात आल्याची माहिती, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी दिली.



निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर केली अटक : नवी मुंबई पोलिसांच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने केयुर गोगरी (२९) या तरुणाला खारघर येथील त्याच्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतलं. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खारघर सेक्टर-१९ मधील शिवसाई बिल्डिंगमध्ये पोलिसांनी छापा टाकला. यावेळी पोलिसांना केयुरच्या घरामध्ये गांजा बारीक करण्यासाठी लागणारे क्रशर, वजनकाटा आढळून आला. त्यानंतर केयुर गोगरी याच्या कारच्या सीटखाली ८०० मिलिग्रॅम वजनाचा हायड्रो गांजा सापडला होता. पोलिसांच्या चौकशीत हा गांजा भांडुप येथील त्याचा मित्र शारीखकडून आणल्याचं केयुरनं पोलीस चौकशीत सांगितलं. केयूर गोगरी हा खारघर येथील भाजपा पदाधिकारी बिना गोगरी यांचा मुलगा आहे. तर बिना गोगरी या भाजपा महिला मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश सोशल मीडिया सहसंयोजिका आहेत.



थायलंडमधून छुप्या मार्गाने गांजाची तस्करी : खारघरमधून अटक केलेला केयुर गोगरीचा भांडुप येथे राहणारा मित्र शारीख थायलंड येथून छुप्या मार्गानं गाजांची तस्करी करत होतां तर उलवे येथे राहणारा त्याचा आणखी नोमान नावाचा मित्र हा हायड्रो गांजा विक्रासाठी मदत करत होता. खारघर परिसरातील स्थानिक तरुणांना हा हायड्रो गांजा विकण्याचा विचारात होता, अशी कबुली केयुर गोगरी याने पोलिसांना दिली.



एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल : अंमली पदार्थ विरोधी कक्षाने खारघर पोलीस ठाण्यात अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून केयुर गोगरीला अटक करण्यात आली आहे. या हायड्रो गांजा तस्करीत सहभागी असलेल्या इतर दोन संशयित असणाऱ्या केयुरच्या मित्रांचा शोध सुरू आहे, असं अंमली पदार्थ विरोधी कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा -

  1. चार दिवसांत मुंबई विमानतळावर कोट्यवधींचा गांजा, गोल्ड डस्ट आणि लाखोंचं परकीय चलन जप्त, सीमाशुल्क विभागाची मोठी कारवाई!
  2. साताऱ्यातील माण तालुक्यात गांजाची शेती, एलसीबीने छापा टाकून १० लाखांचा ४० किलो गांजा केला जप्त
  3. ओडिसा राज्यातील गांजा थेट राहत्यात, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, 13 किलो अंमली पदार्थ जप्त

TAGGED:

गांजा
हायड्रो गांजा
HYDRO GANJA
HYDRO GANJA SMUGGLING CASE
HYDRO GANJA SMUGGLING CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.