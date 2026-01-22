पुणे महापौर पदी भाजपाच्या महिला नगरसेविकेची होणार निवड; दिग्गज नेत्यांचं स्वप्न भंग
पुणे महागनरपालिका निवडणुकीत भाजपानं बहुमत मिळूनही दिग्गज नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं आहे. कारण, पुणे महापौर पद हे सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी आरक्षित झालं आहे.
Published : January 22, 2026 at 3:39 PM IST
पुणे- पुणे महानगरपालिकेसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाची सोडत निघाली असल्यानं भाजपाकडून काही नावांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपा महिला नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी भाजपा हा सर्वांना न्याय देणारा पक्ष असल्याचं म्हटलं आहे. दुसरीकडं महिलांसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानं अनेक भाजपाच्या दिग्गज नेत्यांचा हिरमोड झाला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाकडून तब्बल 92 महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती. यात 67 महिला उमेदवार विजयी झाल्या आहेत. महापालिकेत महिलाराज असताना आत्ता महापौर पदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाची सोडत निघाली आहे. भाजपाकडून वर्षा तापकीर, मानसी देशपांडे, स्वरदा बापट, स्मिता वस्ते, मंजुषा नागपूरे, ऐश्वर्या पठारे, सायली वांजळे आणि निवेदिता एकबोटे या नावांची महापौर पदासाठी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
अनेकांचे स्वप्न झाले भंग- पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर पदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी सोडत निघाल्यानं गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षामध्ये महापौर पदासाठी तयारी करणाऱ्या भाजपा नेत्यांचं स्वप्न भंग झालं आहे. माजी सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, भाजपा शहराध्यक्ष धीरज घाटे, माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर या तीन नेत्यांनी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर तयारी केली होती. त्यांच्या विजयानंतर कार्यकर्त्यांकडून फ्लेक्सबाजी करत महापौर म्हणून त्यांना शुभेच्छादेखील देण्यात आल्या होत्या.
भाजपा नगरसेविका वर्षा तापकीर म्हणाल्या," आमच्या लाडक्या बहिणींचे लाडके देवाभाऊ, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या लाडक्या बहिणीवर विश्वास दाखविला. मोठ्या प्रमाणावर महापालिकेच्या निवडणुकीत महिलांना संधी दिली आहे. दक्षिण पुण्यासाठी चार वेळा नगरसेविका म्हणून काम करण्याची मला भारतीय जनता पक्षानं संधी दिली आहे. पक्षश्रेष्ठी जे निर्णय घेतील, तो सर्वस्वी असणार आहे. जी संधी मिळेन, त्या संधीचं सोने करेन. पक्षनेतृत्वाचं कार्यकर्त्यांकडं लक्ष असते. भाजपा हा सर्वसामान्यांना न्याय देणारा पक्ष आहे".
पुणे महनगरपालिकेत असे आहे पक्षीय बलाबल- पुण्यात भाजपाचे तब्बल 119 नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर दुसरीकडं महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं आक्रमक प्रचार करत मोफत बस आणि मोफत मेट्रो प्रवास देणार असल्याचं सांगूनही त्यांच्या केवळ 27 जागा निवडून आल्या आहेत. पुणे महापालिका निवडणुकीच्या 41 प्रभागांमधून एकूण 165 नगरसेवक निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत युती, आघाडी तसेच विविध पक्ष आणि अपक्ष असे मिळून यंदाच्या निवडणुकीत 1 हजार 155 उमेदवार रिंगणात होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 27, काँग्रेसचे 15, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे 3, शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 1 असे उमेदवार निवडून आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही.
