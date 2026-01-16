इचलकरंजी महापालिकेत पहिला महापौर होणार भाजपाचा; 43 जागांवर मिळविला एकहाती विजय

इचकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर जल्लोष (Source- ETV Bharat Reporter)
कोल्हापूर- महाराष्ट्राच्या 'मँचेस्टर ऑफ टेक्स्टाइल' म्हणून प्रसिद्ध इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) भगवा फडकावला आहे. एकूण 65 जागांपैकी भाजपानं 43 जागा जिंकून महायुतीला सत्तेची चावी मिळवून दिली आहे. काँग्रेस प्रणित शिवशाहू विकास आघाडीला केवळ 17 जागांवर समाधान मानावं लागलं.
शिवसेनेला 3, शिवसेनेला 1 आणि राष्ट्रवादीलाही 1 जागा मिळाली. निकाल जाहीर होताच शहरात भाजपा कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला. तर पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर इचलकरंजी महापालिकेत पहिला महापौर हा भाजपाचाच होणार असल्याचा विश्वास विजय उमेदवारांसह भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवला.
गुरुवारी 302 मतदान केंद्रांवर झालेल्या मतदानात 2 लाख 48 हजार 907 मतदारांपैकी 1 लाख 73 हजार 641 (69.69 टक्के) मतदार सहभागी झाले. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये 77.34 टक्के सर्वाधिक तर प्रभाग 10 मध्ये 64.22 टक्के कमी मतदान नोंदवले गेले. 88 हजार 339 पुरुष, 85 हजार 295 महिला आणि 7 तृतीयपंथीय मतदारांनी हक्क बजावला. शुक्रवारी राजीव गांधी सांस्कृतिक भवनात 16 प्रभागांची फेरीवार मतमोजणी सुरू झाली असता भाजपानं बहुतांश ठिकाणी आघाडी घेतली. संथ गतीमुळे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची उत्सुकता वाढत गेली होती.
प्रभाग 8 (क) मध्ये शिवशाहू आघाडीचे संजय तेलनाडे यांनी भाजपाचे पारीसनाथ घाट (आमदार राहुल आवाडे यांचे निकटवर्तीय) यांचा पराभव करून धक्का दिला. तेलनाडे कुटुंबानं प्रभाग 16 मध्ये स्मिता तेलनाडे आणि सुनील तेजनाडे यांच्यासह तिहेरी यश मिळवले. प्रभाग 3 मध्ये राष्ट्रवादीचे अशोक जांभळे, प्रभाग 5 मध्ये शिवसेनेचे (यूबीटी) शिवाजी संभाजी पाटील, प्रभाग 8 (ड) मध्ये शिवसेनेचे रवींद्र माने यांनी विजय नोंदवला. भाजपाकडून सयाजी चव्हाण, सतीश मुळीक, अलका स्वामी, रूपाली सातपुते, नितेश पोवार आणि अनिल डाळ्या हे विजयी झाले. दिग्गजांचे पराभव आणि राजकीय धक्के-
काँग्रेस प्रणित शिवशाहू विकास आघाडीला 17 जागांवर समाधान मानावे लागले. शिवशाहू आघाडीचे प्रकाश मोरबाळे, राहुल खंजिरे, संजय कांबळे, हिमानी चाळके, भाजपाचे सुनिल पाटील आणि किसन शिंदे यांसारखे दिग्गज नेते पराभूत झाले. राष्ट्रवादीचे सुहास जांभळे, शिंदेसेनेचे रवींद्र लोहार यांनाही धक्का बसला. या पराभवांमुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं.महापौरसाठी भाजपचा शर्यती धाव-
"आमदार राहुल आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या एकजुटीमुळे हे यश मिळाले आहे. इचलकरंजी महापालिकेवर पहिला महापौर हा भाजपचाच होणार असल्याचा आनंद आहे," अशी प्रतिक्रिया विजयी उमेदवार सुरेखा जाधव उर्फ माने यांचे पती आणि माजी उपनगराध्यक्ष अजितमामा जाधव यांनी दिली. तर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल जनतेचे आभार मानत "येत्या काळात शहराच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योगाला चालना देणाऱ्या योजना राबवणार आश्वासन माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्याकडून देण्यात आलं आहे.
- भाजपानं महापौर पदासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा सुरू केली असून आरक्षणानुसार वाटप होईल. या निकालानं इचलकरंजीच्या राजकारणात महायुतीचे वर्चस्व झालं आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सत्ता समिकरणं निश्चितपणे बदलली आहेत.
