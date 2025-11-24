मुंबई महापालिका निवडणुकीत 35 वर्षांखालील 40 टक्के तरुणांना संधी देणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट सांगितलं
सोमवारी वरळीच्या एनएनसीआय डोम येथे 100 हून अधिक कॉलेजमधील 7 हजार 500 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
Published : November 24, 2025 at 1:21 PM IST
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपाने तरुणांना प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, 35 वर्षांखालील 40 टक्के उमेदवारांना संधी देणार आहोत, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने 'युथ कनेक्ट' मोहिमेला वेग दिला असून, या मोहिमेअंतर्गत सोमवारी वरळीच्या एनएनसीआय डोम येथे 100 हून अधिक कॉलेजमधील 7 हजार 500 विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
काही वर्षांत विचारधारा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असणार : मुंबई महापालिका निवडणुकीसह राज्यातील इतर महानगरपालिका निवडणुका आगामी काळात होणार असल्याने भाजपाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. या तयारीचा भाग म्हणून 'युथ कनेक्ट' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला आणि राजकारण, विकास योजना तसेच लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर भाष्य केले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "लोकशाही दोन पद्धतीने चालते, एक विचारधारेने आणि दुसरी संख्याबळावर (नंबर्स). तुमच्याकडे संख्याबळ नसेल, तर तुम्ही एखादी विचारधारा चालवू शकणार नाही. प्रशांत किशोर हे नावाजलेले राजकीय रणनीतीकार आहेत. मी त्यांचे काम जवळून पाहिले आहे. त्यांनी बिहारच्या निवडणुकीत एक विचारधारा मांडली, पण मतदारांनी त्यांना कौल दिला नाही. अशा वेळी संख्याबळाशिवाय बदल घडवणे अशक्य आहे. माझ्या मते, येत्या काही वर्षांत विचारधारा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असेल."
मुंबईत जे सुरू आहे तो फक्त ट्रेलर! : या संवादादरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईच्या पायभूत सुविधांमधील होणाऱ्या क्रांतिकारी बदलांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनातील प्रमुख समस्या असलेल्या वाहतूक कोंडीवर ते विशेष भर देत होते. "मुंबईत आता जे सुरू आहे तो फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे. पुढील पाच ते सात वर्षांत आम्ही मुंबईचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहोत," असे ते म्हणाले. "जेव्हा मी मेट्रो, कोस्टल रोड आणि अटल सेतूबाबत बोलत होतो, तेव्हा विरोधकांनी माझ्यावर टीका केली आणि अनेकांनी ट्रोलिंग केलं. पण आता हे तिन्ही प्रकल्प मुंबईत प्रत्यक्षात येत आहेत. आम्ही मुंबई लोकलचे सर्व कोच मेट्रोप्रमाणे तयार करणार आहोत. पूर्णपणे एअर कंडिशन, बंद दरवाजे आणि आलिशान प्रवास अनुभव देणारे कोच असतील. मात्र, सेकंड क्लासच्या तिकीट दरात एक रुपयाही वाढ होणार नाही," असंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय.
मुंबईला दक्षिणेपासून उत्तरेकडे जोडण्यावर भर : वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मुंबईला दक्षिणेपासून उत्तरेकडे जोडण्यावर भर देण्यात येत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. "मुंबईतील 60 टक्के वाहतूक पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरून होते. या भारामुळे कोंडी वाढते. त्यामुळे आम्ही समांतर रस्ते बांधत आहोत. सध्या मुंबईचा सरासरी वाहतूक वेग 20 किमी प्रतितास आहे, जो सकाळ-संध्याकाळी 15 किमीपर्यंत खाली येतो. आम्ही तयार करत असलेल्या रस्त्यांवर हा वेग कमीत कमी 80 किमी प्रतितास असेल," असे ते म्हणाले. यामध्ये सी-लिंकचे विस्तारक काम समाविष्ट आहे. चार ठिकाणांहून प्रवाशांना सी-लिंकवर जाता येईल. वर्सोवा ते दहिसर आणि दहिसर ते भाईंदर या नवीन मार्गिकांवर क्रिक पूल आणि बोगद्यांचा समावेश आहे. यामुळे मुंबईत पॅरेलल (समांतर) रोड नेटवर्क तयार होणार आहे.
पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी सुलभ होणार : भुयारी मार्गांच्या बाबतीतही देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. "ठाणे ते बोरिवली आणि मुलुंड ते गोरेगाव हे भुयारी मार्ग तयार करत आहोत. यामुळे पूर्व-पश्चिम कनेक्टिव्हिटी सुलभ होणार आहे. बोरिवली ते गोरेगावदरम्यान अटल सेतूला जोडणारा वरळी-शिवडी पूल बांधत आहोत. उपनगरांतील लोक कोस्टल रोडने थेट नवी मुंबई विमानतळावर पोहोचू शकतील," असे ते म्हणाले. ईस्टर्न फ्रीवे जिथे संपतो तिथून सुरू होणारी कोंडी दूर करण्यासाठी चौपाटीपर्यंत भुयारी मार्ग बांधला जात आहे हे काम तीन वर्षांत पूर्ण होणार आहे. तसेच वांद्रे-वरळी सी-लिंकवरून वांद्रे येऊन कुर्ला संकुलाकडे जाण्यासाठी भुयारी मार्ग विकसित करीत आहोत. हा मार्ग विमानतळापर्यंत नेऊन देईल. परिणामी, दक्षिण मुंबईतून विमानतळावर फक्त 20 मिनिटांत पोहोचता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
हेही वाचाः
स्वदेशी बनावटीची पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील, जाणून घ्या खासियत
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी गौतमी पाटीलचा ठाण्यात डान्स; आकर्षक बक्षिसांमुळे महिलांची कार्यक्रमाला गर्दी