प्रशासक काळातील कामांचा लेखाजोखा द्या; भाजपाची प्रशासनाकडं मागणी
ठाणे महानगरपालिकेत महायुतीनं सत्ता स्थापन केली आहे. चार वर्षांनी होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्याच महासभेत भाजपानं प्रशासन काळात केलेल्या विकासकामांच्या खर्चाबद्दल लक्षवेधी मागवली आहे.
Published : February 19, 2026 at 7:42 AM IST
ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेत महायुतीची सत्ता स्थापन झाली आहे. महानगरपालिकेत शिवसेनेचा महापौर तर भाजपाचा उपमहापौर बसला आहे. भाजपानं शिवसेनेसोबत सत्तेत जाण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, आधीपासून आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त कारभार करणार, असं भाजपा नेते संजय केळकर यांनी जाहीर केलं होतं. दरम्यान शुक्रवारी (दि. 20) होणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेच्या पहिल्याच महासभेमध्ये प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कारण प्रशासक काळात केलेली विकास कामं, त्यांचा खर्चाबाबत भाजपानं महानगरपालिकेच्या महासभेत लक्षवेधी मागवली आहे.
पहिल्याच महासभेत भाजपानं मागवली लक्षवेधी : प्रशासक काळामध्ये हजारो कोटींचा निधी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून ठाणे महानगरपालिकेला मिळाला होता. या निधीच्या माध्यमातून शहरात विविध विकास कामांना सुरुवात झाली. परंतु, कामाचा दर्जा, कामांची बिलं आणि न केलेल्या कामांची काढलेली बिलं याबाबत महानगरपालिकेच्या पहिल्याच महासभेत भाजपा लक्षवेधी मागणार आहे. या संदर्भातील लक्षवेधीची सूचना भाजपा नगरसेविका नम्रता कोळी यांनी सादर केली.
शिवसेनेसाठी भाजपा अवघड जागेवरील दुखणं ठरण्याची शक्यता : स्थायी समितीचे निर्णय, निधीचा वापर, विकास आराखड्यातील अंमलबजावणीबाबत प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेला जाब विचारला जाणार आहे. महानगरपालिकेच्या कोणकोणत्या विभागातर्फे किती निधी खर्च करण्यात आला?, विकास कामांची सध्याची परिस्थिती काय? याची माहिती भाजपा नगरसेविका पेंडसे यांनी महासभेत मागितली आहे. एकीकडं सत्तेत सहभागी होऊन उपमहापौर पद मिळवणारी भाजपा सुरुवातीपासूनच शिवसेनेला डोकेदुखी ठरेल अशी चिन्ह पाहायला मिळत आहेत. महापौर आणि उपमहापौर या पदांची नियुक्ती झाल्यानंतर आता विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती या सर्वांबाबत निवडणुकांमधून नियुक्ती होणार आहे. स्वीकृत नगरसेवकांबाबत देखील लवकरच निर्णय होणार आहे. त्यामुळं भविष्यात भाजपा सर्वच पदांवर मागणी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ठाण्यात शिवसेनेला भाजपा म्हणजे अवघड जागेवरील दुखणं ठरण्याची चिन्हं आहेत.
आढावा जनतेसमोर मांडणार : "चार वर्षांनी ठाणे महानगरपालिकेची पहिली महासभा होणार आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महानगरपालिकेच्या निधीमधून मागील चार वर्षांमध्ये प्रशासनानं काय कामं केली? याचा आढावा घेऊन तो आम्ही जनतेसमोर मांडणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया ठाणे महानगरपालिकेचे उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा :
- भिवंडी महापालिका महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपानं ऐनवेळी उमेदवार बदलला; राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे
- दहशतीची निशानी असलेले 44 माओवादी स्मारके गडचिरोलीत नष्ट; पोलीस दलासह सीआरपीएफची कामगिरी
- दहावीच्या परीक्षेला यंदाच्या वर्षी 16 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंद; तणावमुक्तीकरिता 10 समुपदेशकांची नियुक्ती