नो युती, नो तडजोड! मावळात राष्ट्रवादीला भाजपाचा 'क्लिअर कट', जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपा तटस्थ

राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. तर दुसरीकडं प्रशांत भागवत यांनी भाजपात प्रवेश केल्यामुळं मावळमध्ये राष्ट्रवादीला धक्का बसला आहे.

पंचायत समिती निवडणूक आढावा बैठक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 4:16 PM IST

मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्याच्या राजकारणात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना प्रचंड वेग आलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष प्रशांत भागवत यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकत भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानं निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला आहे. या पक्षांतरामुळं मावळ तालुक्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलताना दिसत आहेत.


राष्ट्रवादीसाठी मावळात ‘नो एन्ट्री’ : या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीसोबत कोणतीही युती होणार नसल्याची ठाम भूमिका जाहीर केलीय. मावळ तालुक्यात भाजपा, शिवसेना (शिंदे) आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांची महायुती निवडणूक लढवणार असून, राष्ट्रवादीसाठी मावळात ‘नो एन्ट्री’ असल्याचे स्पष्ट संकेत भेगडे यांनी दिले. तसंच 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र येऊन आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती, भेगडे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना बाळा भेगडे आणि प्रशांत भागवत (ETV Bharat Reporter)


महायुतीच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर : याच पत्रकार परिषदेत भाजपाने पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी महायुतीच्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. इंदोरी–वराळे जिल्हा परिषद गटातून मेघा भागवत यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली आहे. यासोबतच पंचायत समिती निवडणुकांसाठी गणनिहाय उमेदवारही जाहीर करण्यात आले असून, इंदोरी गणातून श्रीकृष्ण भेगडे, वराळे गणातून रवींद्र शेटे, चांदखेड गणातून सुवर्णा घोटकुले, उर्से गणातून बाळासाहेब पारखी, काले गणातून सीमा ठाकर आणि कार्ला गणातून रंजना गायकवाड यांना महायुतीकडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर टाकवे गणातून शिवसेना (शिंदे) च्या अश्विनी सोमनाथ कोंडे या महायुतीच्या उमेदवार असणार आहेत.

महायुती विरुद्ध राष्ट्रवादी राजकीय लढत : दरम्यान, भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या प्रशांत भागवत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले आहेत. पक्षात प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची गळचेपी होत असून घराणेशाहीला प्राधान्य दिलं जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अनेक वर्षे पक्षासाठी काम करूनही अपेक्षित निर्णय न झाल्यानं पुढील वाटचालीचा निर्णय घ्यावा लागल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. इंदोरी–वराळे गटातून मेघा भागवत या प्रबळ दावेदार असतानाही संभ्रम कायम राहिल्यानं अखेर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून भाजपामध्ये प्रवेशाचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. मावळ तालुक्यात आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वीच महायुती विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी थेट, निर्णायक आणि लक्षवेधी राजकीय लढत रंगणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.



