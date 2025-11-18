नगरपरिषद निवडणूक रणधुमाळी; अमरावती जिल्ह्यात दहा ठिकाणी चुरस
अमरावतीतील दहा नगरपरिषद निवडणुकीत (Municipal Council Election) काँग्रेस-भाजपात तीव्र चुरस आहे. अनेक ठिकाणी स्थानिक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
अमरावती : तीन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर अमरावती जिल्ह्यात दहा नगरपरिषदांसाठी 2 डिसेंबरला निवडणूक होत आहे. उमेदवारांचं चित्र स्पष्ट झालं असून काँग्रेस आणि भाजपा या दोन पक्षात खरी चुरस राहील. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी सर्वच पक्षातून उमेदवार इकडं तिकडं उड्या मारून गेल्यानं निवडणुकीची रंगत वाढली आहे. जवळपास सर्वच पक्षांनी एकला चलो रे, अशी भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांनी नगराध्यक्ष पदासाठी आपले उमेदवार घोषित केल्यानं ग्रामीण भागात निवडणूक रणधुमाळीला जोर आलाय.
अचलपूर नगरपरिषद : बच्चू कडू यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचं वर्चस्व असणाऱ्या अचलपूर नगर परिषदेत एकूण ४१ सदस्य आहेत. यापैकी बच्चू कडू यांच्या पक्षाचे ८ सदस्य गत निवडणुकीत सभागृहात होते, तर काँग्रेस आणि भाजपाचे प्रत्येकी ८ सदस्य होते. याठिकाणी प्रहार, काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात जोरदार चुरस पाहायला मिळणार आहे. बच्चू कडू यांचे कट्टर विरोधक असणारे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख आणि भाजपाचे आमदार प्रवीण तायडे यांच्या प्रतिष्ठेची ही निवडणूक आहे. अचलपूर नगरपरिषदेसाठी काँग्रेसच्यावतीनं नुरूस सहबा येतेशाम नबील, भाजपाच्या रुपाली मथाणे, शिवसेना उबाठाच्या राधिका घोटकर, शिवसेना शिंदेंच्या रेखा गड्रेल या नगराध्यक्ष पदाच्या दावेदार आहेत.
चंदूर बाजार नगरपरिषद : गत निवडणुकीत अडीच वर्ष भाजपा आणि अडीच वर्षांसाठी अपक्ष असं सत्तासमीकरण असणाऱ्या चंदूर बाजार नगरपरिषदेत भाजपाचे ७, प्रहारचे ४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ आणि ४ अपक्ष सदस्य निवडून आले होते. भाजपा आणि अपक्षांनी युती करून सत्ता स्थापन केली. याठिकाणी सुद्धा बच्चू कडू, काँग्रेसचे बबलू देशमुख भाजपाचे आमदार प्रवीण तायडे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. चंदूर बाजार नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसच्यावतीनं फरहाना तब्ब्बसुम मो. साजिद, भाजपाच्या कांता अहिर, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फातिमा बानो, शिवसेना उबाठाच्या सरोज चौधरी या उमेदवार आहेत.
अंजनगाव सुर्जी नगरपरिषद : गत निवडणुकीत एकहाती सत्ता असणाऱ्या भाजपाचे १८ सदस्य सभागृहात होते. एएमआयएमचे ३ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तसंच शिवसेनेचे प्रत्येकी २ आणि १ अपक्ष नगरसेवक सभागृहात होते. यावेळी अंजनगाव सुर्जी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी काँग्रेसच्या आशाबानो राशिद खान, भाजपाचे अविनाश गायगोले, शिवसेना (शिंदे) डॉ. स्पृहा डकरे आणि शिवसेना उबाठाकडून आमदार गजानन लवटे यांचे पुत्र यश लवटे मैदानात आहेत. याठिकाणी महायुती आणि महाविकास आघाडीत फूट पडली असून काँग्रेसच्यावतीनं जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सुधाकर भारसाकळे यांच्या पत्नी मंदा भारसाकळे, भाजपाचे माजी आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्या अर्धांगिनी नलिनी भारसाकळे, शिंदे शिवसेनेचे प्रदीप मलिये आणि शिवसेना उबाठाच्या डॉ. भावना भुतडा हे देखील मैदानात आहेत, सभागृहात यावेळी 25 सदस्य असणार आहे.
धामणगाव रेल्वे नगरपरिषद : भाजपाचे वर्चस्व असणाऱ्या धामणगाव रेल्वे नगर परिषदेत गट निवडणुकीत भाजपाचे एकूण 15 सदस्य सभागृहात होते, तर काँग्रेस आणि शिवसेनेचा प्रत्येकी एक सदस्य होता. या ठिकाणी भाजपाचे आमदार प्रताप अडसड आणि काँग्रेसचे माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली जाते. धामणगाव रेल्वे नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपाच अनेक वर्षांपासून कायम आहे. धामणगाव रेल्वे नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसच्यावतीनं वर्षा देशमुख आणि भाजपाच्या उमेदवार आमदार प्रताप अडसड यांच्या भगिनी अर्चना रोठे यांच्यात लढत आहे. यावेळी नगर परिषदेत एकूण वीस सदस्य असणार आहेत.
चांदुर रेल्वे नगरपरिषद : 2017 च्या निवडणुकीत चांदुर रेल्वे नगर परिषदेत काँग्रेसचे नेते वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्वात एकूण दहा सदस्य निवडून आलेत, तर भाजपाचे पाच आणि एक अपक्ष विजयी झाला होता. धामणगाव रेल्वे तालुक्यात ज्याप्रमाणे आमदार प्रताप अडसड यांचा दबदबा आहे. तसंच चांदुर रेल्वे तालुक्यात वीरेंद्र जगताप यांचं वर्चस्व आहे. चांदुर रेल्वे नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसच्या वतीनं पूनम सूर्यवंशी, भाजपाच्या वतीनं स्वाती मेटे, शिवसेना उबाठाकडून भावना यादव, आम आदमी पार्टीच्या नम्रता गवळी, वंचित बहुजन आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा रिंगणात आहेत. एकूण 20 सदस्य संख्या चांदूर रेल्वे नगर परिषदेत आहे.
वरुड नगर परिषद : भाजपाचा वर्चस्व असणाऱ्या वरुड नगर परिषदेत 2017 च्या निवडणुकीत भाजपाचे 16 सदस्य निवडून आले होते तर काँग्रेसचे ४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २ आणि एक अपक्ष उमेदवार विजयी झाला होता. वरुड नगराध्यक्ष पदासाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून चेतन बेलसरे, भाजपाकडून ईश्वर सलामे, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून सुनील तुलराम हे उमेदवार मैदानात आहेत. या ठिकाणी 26 सदस्य संख्या असणार आहे.
शेंदुर्जना घाट नगरपरिषद : शेंदुर्जना घाट नगर परिषदेत गतनिवडणुकीत भाजपाचे 15 सदस्य निवडून आले होते, तर काँग्रेस आणि शिवसेनेला प्रत्येकी एक सदस्य मिळाला.
शेंदुर्जना घाटच्या नगराध्यक्षपदासाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शुभांगी धुर्वे, भाजपाच्या सुवर्ण वरखेडे, शिवसेना उबाठाच्या प्रांजली खंदाडे, शिंदेंच्या शिवसेनेचे मीना कोकाटे या उमेदवार आहेत. या सभागृहाची सदस्य संख्या 20 असणार आहे.
मोर्शी नगरपरिषद : 2017 च्या निवडणुकीनंतर मोर्शी येथील नगराध्यक्षपद अडीच वर्षांसाठी भाजपा आणि अडीच वर्षांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी वाटून घेतलं होतं. या ठिकाणी भाजपाचे आठ काँग्रेसचे ६ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४ शिवसेनेचे २ आणि १ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले होते. मोर्शी नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसच्यावतीनं दीपाली भडांगे, भाजपाच्यावतीनं रश्मी उमाळे, शिंदेंच्या शिवसेनेचे रवी गुल्हाने यांच्यात लढत होणार आहे. सभागृहात सदस्य संख्या 23 असेल.
नांदगाव खंडेश्वर नगरपरिषद : भाजपाचे वर्चस्व असणाऱ्या नांदगाव खंडेश्वर नगर परिषदेत नगराध्यक्ष पदासाठी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने कल्पना मारोडकर काँग्रेसच्या वतीने वीणा जाधव भाजपाच्या स्वाती पाठक शिवसेना उभाठाच्या प्राप्ती मारोटकर रिंगणात आहेत.
धारणी नगरपरिषद : धारणी नगर परिषदेत काँग्रेसच्यावतीनं राजकिशोर मालवीय आणि भाजपाचे सुनील चौतमल यांच्यात नगराध्यक्ष पदासाठी थेट लढत आहे. याठिकाणी माजी आमदार राजकुमार पटेल यांचं वर्चस्व असून याठिकाणी काँग्रेसचं वर्चस्व असल्याचं चित्र आहे.
चिखलदरा नगरपरिषद : चिखलदरा नगर परिषदेत गत निवडणुकीत काँग्रेसचे १२ आणि भाजपाचे ५ सदस्य होते. विशेष म्हणजे गत निवडणुकीत मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या असणाऱ्या अमरावतीत काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून निवडून आलेल्या आमदार सुलभा खोडके, यांच्यामुळं संजय खोडके यांचे समर्थक असणारे उमेदवार म्हणून निवडून आले होते. आता हे सारेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये परतले असताना, चिखलदरा येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तगडे नेते म्हणून ओळख असणारे राजेंद्र सोमवंशी यांनी काही दिवसापूर्वी अमरावतीत नवनीत राणा यांच्या घरी भाजपात प्रवेश केला. चिखलदारामध्ये आता भाजपाचे वर्चस्व मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला असतानाच, भाजपातील जुने नेते आणि चिखलदरा नगर परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रुपेश चौबे यांच्यासह शैलेश पाल यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतल्यानं या ठिकाणी निवडणुकीने रंगतदार वळण घेतलय. चिखलदरा नगरपरिषद निवडणुकीत यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मामेभाऊ अल्हाद कलोती हे देखील नगरसेवक पदाची निवडणूक लढवत आहेत. भाजपासाठी चिखलदरा नगरपरिषद निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची झाली आहे.
