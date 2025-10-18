ETV Bharat / state

बुलढाण्यात महायुतीमध्ये 'डिफेंडर'वरून वाद; भाजपा जिल्हाध्यक्षांच्या आरोपांना आमदार संजय गायकवाडांचं स्पष्टीकरण

बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्याकडं असलेल्या डिफेंडर गाडीवरून भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी टीका केली. यावरून आमदार गायकवाड यांनी शिंदेंच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.

BULDHANA DEFENDER CAR CONTROVERSY
बुलढाण्यात महायुतीमध्ये 'डिफेंडर'वरून वाद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2025 at 8:25 PM IST

बुलढाणा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत तणाव वाढतोय. यामुळं जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. मागील काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैलावात आता 'डिफेंडर' कारनं महायुतीत वादाची ठिणगी पेटवली आहे. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी या कारवरून अप्रत्यक्षपणे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर 'कमिशन'चे गंभीर आरोप करत टीका केली. याला प्रत्युत्तर देत आमदार गायकवाड यांनी स्पष्टीकरण दिलं असून, हे प्रकरण आता जिल्ह्यातील राजकीय चर्चेचा विषय ठरत आहे.

बुलढाण्यात बेडकासारखी युती नको : "युती पाहिजे असं म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधीनं दीड कोटींची डिफेंडर कार घेतली आहे. ही कार कोणत्या कामातील कमिशन आहे? याची चौकशी व्हावी. एकनाथ शिंदे यांनी नगराध्यक्षपदासाठी भाजपाचा विचार झाल्यासच युती शक्य असल्याचा इशाराही दिलाय. बुलढाण्यात बेडकासारखी युती नको, भाजपाचा विचार झाला तरच युती होईल," असं म्हणत भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर टीका केली.

बुलढाण्यात महायुतीमध्ये 'डिफेंडर'वरून वाद (ETV Bharat Reporter)

आमदार गायकवाडांचा पलटवार : "ज्या गाडीची चर्चा होत आहे, ती निलेश ढवळे नावाच्या कंत्राटदाराची आहे. तो माझा नातेवाईक आणि पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ता आहे. त्यानं कर्ज काढून ही गाडी घेतली आहे. मी ती गाडी काही दिवसांसाठी वापरण्यासाठी घेतली आहे. माझ्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आपल्या गाड्यांवर आमदाराचा सिम्बॉल लावला आहे, त्यात काही गैर नाही. ज्यांनी कमिशनचे आरोप केलेत अशांना उत्तर द्यायची गरज नाही," असं म्हणत आमदार गायकवाड यांनी विजयराज शिंदे यांच्यावर पलटवार केला.

डिफेंडर प्रकरण करतंय राजकीय समीकरण गुंतागुंतीची : आमदार संजय गायकवाड यांच्याकडं असलेल्या डिफेंडरचं प्रकरण बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणं गुंतागुंतीची करत आहे. आमदार गायकवाड हे शिवसेनेचे प्रभावी नेते आहेत. 2019 पासून ते विधानसभेत आहेत. मात्र, वादग्रस्त वक्तव्यांमुळं ते नेहमीच चर्चेत असतात. पूर्वीच्या काही घटनांमध्ये त्यांनी मतदारांना अपशब्द वापरले होते. त्यामुळं विरोधकांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. भाजपा आणि शिवसेनेतील हा वाद स्थानिक निवडणुकांमध्ये युतीचं भवितव्य धोक्यात आणू शकतो. जिल्हाध्यक्ष शिंदे यांनीही नगरपालिका निवडणुकीत भाजपाची दावेदारी ठामपणे मांडत युतीसाठी अटी घातल्या आहेत.

...तर युती कोलमडण्याची शक्यता : डिफेंडर वाहनावरून होणारा वाद हा महायुतीतील अंतर्गत स्पर्धेचं लक्षण आहे, असं मत राजकीय निरीक्षकांचं आहे. बुलढाणा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये शांतता नसल्यास युती कोलमडू शकते. आमदार गायकवाड यांच्या स्पष्टीकरणानंतरही भाजपानं अधिक पुरावे मागितले तर हा वाद आणखी तापू शकतो. सध्या जिल्ह्यातील कार्यकर्ते दोन्ही बाजूंनी जागरूक असून, पक्षश्रेष्ठींच्या हस्तक्षेपाची वाट पाहत आहेत.

