भाजपाकडून विधानपरिषदेच्या 11 उमेदवारांची यादी जाहीर; सुप्रिया सुळेंचे व्याही लखानी यांच्यासह प्राजक्त तनुपरेंचा समावेश
विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं आपली सर्वप्रथम उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यामधील दोन नावांची राजकीय वर्तुळात विशेष चर्चा सुरू झाली आहे.
Published : June 1, 2026 at 7:51 AM IST
मुंबई- विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपानं अखेर आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली आहे. 11 मतदारसंघांसाठी भाजपानं उमेदवारांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उमेदवारीसाठी इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळत होती. मात्र, दिल्लीतील पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत झालेल्या चर्चेनंतर उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली.
भाजपाचे 11 उमेदवार कोण आहेत? भाजपानं वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली मतदारसंघातून अरुण लखानी, भंडारा-गोंदियातून अविनाश ब्राह्मणकर, अमरावतीतून माजी राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील, सांगली-सातारातून धैर्यशील कदम आणि सोलापूरमधून राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी दिली आहे. तसेच अहिल्यानगरमधून प्राजक्त तनपुरे, छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघातून सुहास शिरसाट, नांदेडमधून अमर राजूरकर, धाराशिव-लातूर-बीडमधून बसवराज पाटील, जळगावमधून नंदकिशोर महाजन आणि नागपूरमधून डॉ. राजीव पोतदार यांना पक्षाने मैदानात उतरवले आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सर्व उमेदवार आज (सोमवारीः आपले नामांकन अर्ज दाखल करणार आहेत.
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे आणि नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या जागांवरून महायुतीत पेच निर्माण झाला होता. त्यापैकी संभाजीनगरची जागा भाजपानं स्वतःकडे ठेवली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्याचबरोबर भाजपा 12 जागांवर आग्रही होतं. पण 11 जागांवर हा पेच सुटल्याचं चित्र आहे.
🪷 महाराष्ट्र विधान परिषद द्वैवार्षिक निवडणूक 2026 तसेच नागपूर पोटनिवडणुकीसाठी अरुण लखानीजी, अविनाश ब्राह्मणकरजी, प्रविण पोटे पाटील, धैर्यशील कदम, राजेंद्र राऊतजी, प्राजक्त तनपुरे, सुहास शिरसाटजी, अमर राजूरकर, बसवराज पाटीलजी, नंदकिशोर महाजन आणि डॉ. राजीव पोतदारजी यांना उमेदवारी… pic.twitter.com/4Xto0Kjw9I— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 31, 2026
सुप्रिया सुळेंचे व्याही भाजपचे उमेदवार - यात महत्वाची बाब म्हणजे सुप्रिया सुळे यांचे व्याही अरूण लखानी यांना वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोलीतून भाजपानं उमेदवारी दिली आहे. अरुण लाखानी यांना उमेदवारी देण्यामागे भाजपची स्पष्ट राजकीय गणिते असल्याचं मानलं जात आहे. भाजपमाधील ज्येष्ठ पदाधिकारी म्हणून अरूण लखानी यांची ओळख आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशीही त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी असलेले त्यांचे स्नेहसंबंधही पक्षासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये लखानी यांचे विस्तृत कार्यक्षेत्र असल्याने या मतदारसंघातून त्यांनाच उमेदवारी देण्याचा निर्णय भाजपानं घेतल्याचं सांगितलं जातं आहे.
भाजपाचे पाच उमेदवार इतर पक्षामधून आलेले - माजी राज्यमंत्री प्रविण पोटे यांनाही पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. नुकताच राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले प्राजक्त तनपुरे यांनाही अहिल्यानगरमधून उमेदवारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून कोण उमेदवार असतील याची उत्सुकता आहे. भाजपानं जाहीर केलेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या यादीतील अकरा उमेदवारांपैकी सहा उमेदवार मूळचे भाजपाचे आहेत. तर इतर पाच इतर पक्षांमधून भाजपात आलेले आहेत. प्राजक्त तानपुरे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना उमेदवारी मिळू शकली आहे. त्यामुळे भाजपामधील अनेक नेत्यांची निराशा झाली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहातील (विधान परिषद) आपले स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी पक्षाने अनुभवी नेते आणि प्रादेशिक स्तरावरील प्रभावी चेहऱ्यांचा समतोल साधत उमेदवारी दिली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकांकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. कारण या निवडणुका अनेकदा राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांचा सध्याचा राजकीय कल आणि त्यांची संघटनात्मक ताकद दर्शवतात. भाजपानं 2026 च्या निवडणुकांसाठीच्या तयारीच्या प्रक्रियेत सुरुवातीपासूनच आघाडी घेतली आहे.
नुकतेच काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अरुण लखानीबाबत वक्तव्य केलं होतं. ते म्हणाले होते," अरुण लखानी असो किंवा कुठल्या दुसरे उद्योगपती असू देत, शेवटी ते उद्योगपतीच आहेत. त्यांचे संबंध मोठ्या राजकीय परिवाराशी जोडले गेले असताना सामान्य माणसाला या निवडणुका आवाक्याबाहेरच्या आहेत. किमान आमच्यासारख्या तरी लोकांसाठी निवडणुका आवाक्याच्या बाहेरच्या दिसत आहेत".