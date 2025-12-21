ETV Bharat / state

जामखेड नगरपरिषदेत भाजपाचं दणदणीत यश; प्रांजल चिंतामणी प्रचंड मतांनी नगराध्यक्ष पदी विजयी

जामखेड नगरपरिषदेमध्ये भाजपानं 15 जागानं विजय मिळविला आहे. तर भाजपाच्या प्रांजल चिंतामणी या नगराध्यक्ष पदावर निवडून आल्या आहेत.

Jamkhed Municipal Council results
जामखेड नगरपरिषद निवडणूक निकाल (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 7:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला दणदणीत यश मिळालं आहे. भाजपाच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार प्रांजल चिंतामणी या प्रचंड मतांनी विजयी झाल्या आहेत. या निवडणुकीत भाजपानं 15 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट वर्चस्व सिद्ध केलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला 9 जागा आणि बहुजन वंचित आघाडीला 2 जागांवर समाधान मानावं लागलं आहे. या विजयामागे भाजपाचे सभापती राम शिंदे यांचा मोठा वाटा असल्याचं बोललं जात आहे. जनतेनं दाखवलेल्या विश्वासाला कधीही तडा जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष प्रांजल चिंतामणी यांनी दिली आहे. जनतेनं आमच्यावर विश्वास टाकला आहे. त्या विश्वासाला आम्ही कधीही तडा जाऊ देणार नाही. जामखेडच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहू, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

निकालावर प्रतिक्रिया देताना सभापती राम शिंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. विरोधकांनी विशेषतः आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या टीकेला जनतेनंच उत्तर दिलं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी म्हटलं, " शेवटी जनतेचं प्रश्न सोडवणं महत्त्वाचं असतं. भूमिपुत्र म्हणून जनतेनं मला कौल दिला. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर जनतेनं विश्वास व्यक्त केला. त्याचाही फायदा जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपाला झाला आहे. ज्या दिवशी विरोधकांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला, त्या दिवशीच खऱ्या अर्थानं आम्ही विजयी झालो होतो. एकूणच जामखेड नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपानं सत्ता कायम ठेवत राजकीय ताकद पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे".

हेही वाचा-

TAGGED:

जामखेड नगरपरिषद निवडणूक
प्रांजल चिंतामणी
PRANJAL CHITAMANI
JAMKHED ELECTION RESULTS
JAMKHED MUNICIPAL COUNCIL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.