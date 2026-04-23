परवाना वाचवण्यासाठी मराठी शिका, मुंबईमध्ये भाजपा अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालकांना शिकवणार मराठी!

मुंबईत परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 मे पासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. यावर टॅक्सी, रिक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष के.के.तिवारी यांनी प्रतिक्रिया दिली.

अमराठी रिक्षा व टॅक्सी चालक
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 5:27 PM IST

मुंबई : मुंबईमध्ये 1 मे पासून सर्व टॅक्सी व रिक्षा चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. याविषयीचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. तर दुसरीकडं या निर्णयाला विरोध दर्शवला जात आहे. मात्र मुंबईमध्ये अमराठी टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्याची भूमिका भारतीय जनता पक्षातर्फे घेण्यात आली आहे. प्रत्येक विधानसभा स्तरावर कार्यालयामध्ये किंवा इतर खाजगी आस्थापनांमध्ये अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी शिकवलं जाणार असल्याची माहिती, मुंबई भाजपा टॅक्सी रिक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष के.के.तिवारी यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला बोलताना दिली.




मुंबईमध्ये मराठी यायलाच हवी : पुढे बोलताना के.के.तिवारी म्हणाली की, गेल्या काही वर्षांपासून आपण बघतो आहे की, "मुंबईमध्ये मराठी व अमराठी वाद पहायला मिळत आहे. हा वाद संपवून टाकायचा असेल तर आपल्याला मुंबईमध्ये मराठी आलीच पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. यापुढे आम्हाला मराठीमुळं मुंबईत कोणताही वाद नको."

प्रतिक्रिया देताना के.के.तिवारी

"मुंबईतील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकवण्याची आमची भूमिका आहे. याचा प्रारंभ सांताक्रुज येथे शनिवारी दुपारी दोन वाजता करण्यात येणार आहे. - के.के.तिवारी, अध्यक्ष, टॅक्सी रिक्षा असोसिएशन

"मुंबईत जिथं 100, 200 रिक्षा चालक आणि टॅक्सी चालक बसू शकतात अशा कार्यालयांमध्ये आम्ही मराठी शिकवणार आहोत. मराठी शिकवण्यासाठी आम्ही विशेष मराठी प्राध्यापकांची नेमणूक करणार आहोत. फक्त सांताक्रुज नाही तर मुंबईतील प्रत्येका विधानसभेमध्ये हा उपक्रम आम्ही राबवणार आहोत. एकूण 36 विधानसभा क्षेत्रामध्ये मराठी भाषा शिकवली जाणार आहे." - के.के.तिवारी, अध्यक्ष, टॅक्सी रिक्षा असोसिएशन




रिक्षा चालकांमध्ये उत्साह : पुढे बोलताना के.के.तिवारी म्हणाले की, "मुंबईतील मराठी रिक्षा चालकांमध्ये मराठी शिकण्याचा उत्साह आहे. रिक्षाचालक उत्सुक आहेत की, त्यांनी मराठी शिकवली जात आहे. तसेच नागरिकांनी रिक्षा चालकांची स्वतःहून मराठीमध्ये बोलावं. जेणेकरून मराठी ऐकता ऐकता ते शिकतील. याचबरोबर मराठी शिकण्याची आता गरज आहे हे ही रिक्षाचालकांनाही माहित आहे, असं के.के.तिवारी म्हणाले.




परिवहन मंत्र्यांचा आदेश चुकीचा : परिवाहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जो आदेश काढला आहे तो चुकीचा आहे. काही दिवसात मराठी शिकणं शक्य नाही. अशावेळी वर्षभराचा कालावधी हा मराठी शिकण्यासाठी हा रिक्षा व टॅक्सी चालकांना द्यायला हवा. यासाठीची विनंती आम्ही स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं करणार आहोत, असंही यावेळी के.के.तिवारी म्हणाले.

