ऐन निवडणुकीत भाजपाची अमरावतीत मोठी कारवाई! पक्षातील 17 पदाधिकारी व सदस्य निलंबित
भाजपाचे सदस्य असताना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात उघडपणे बंडखोरी केल्याप्रकरणी पक्षातील 17 पदाधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत.
Published : January 11, 2026 at 7:27 PM IST
अमरावती - राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जोमात प्रचार सुरू आहे. तिकीट न मिळाल्याने अनेक उमेदवारांनी वेगवेगळ्या पक्षात प्रवेश केला. अशा पदाधिकाऱयांवर भाजपानं कारवाई करण्यास सुरुवात केलीय. पक्षशिस्त न पाळल्याने अमरावती भाजपानं अनेक नेत्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपानं ही कारवाई केल्यानं अमरावतीमधील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झालीय. याचा फटका भाजपाला बसणार की फायदा होणार हे येत्या निकालातच स्पष्ट होणार आहे.
भाजपाची कडक कारवाई - अमरावती महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य असताना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात उघडपणे बंडखोरी केल्या प्रकरणी पक्षातील 17 पदाधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. या प्रकारची कारवाई याआधीही भाजपानं राज्यात केली होती.
पक्षाची प्रतिमा केली मलिन - "पक्षाच्या निर्णयांना आवाहन दिलं. तसंच पक्षाच्या हिताच्या विरुद्ध काम केल्याचे गंभीर प्रकार निदर्शनास आले. ही कृत्य भारतीय जनता पार्टीच्या संविधानातील पक्षशिस्त, निष्ठा व संघटनात्मक मूल्यांचा अपमान करणारी असल्यामुळं अशा वर्तनामुळं पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली. यामुळं संघटनात्मक शिस्त धोक्यात आली असून, पक्षशिस्त मोडणाऱ्या 17 जणांना निलंबित केलं," असं पक्षाचे शहर अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी स्पष्ट केलंय.
कोणावर केली निलंबनाची कारवाई? - भाजपा सोडून युवा स्वभिमान पक्षाचे उमेदवार असणारे विवेक चुटके यांच्यासह ज्योती वैद्य, गौरी मेघवानी, किशोर जाधव, अनिषा चौबे, सचिन पाटील, संजय वानरे, शिवसेनेतून निवडणूक लढवणारे सतीश करेसिया, शिल्पा पाचघरे, दीपक गिरोळकर, योगेश वानखडे यांसह मेघा हिंगासपुरे, संजय कटारिया, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी नावंदर, धनराज चक्रे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असल्याचं डॉ. नितीन धांडे यांनी स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा -