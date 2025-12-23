ETV Bharat / state

'नारायण राणेंनी प्रचार केला असता, तर कोकणात चित्र वेगळं असतं'; भाजपाच्या यशाचं रहस्य काय? रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्टच सांगितलं

कोकणात प्रचाराच्या वेळी नारायण राणे यांनी साथ दिली असती, तर निकाल वेगळा लागला असता, असं वक्तव्य भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केलं आहे.

रवींद्र चव्हाण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 8:00 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकीत महायुतीनं 215 नगरपालिकांमध्ये विजय मिळवला आहे. यामधील भारतीय जनता पार्टीनं 129 जागांवर विजय मिळवला आहे. अर्थातच महाराष्ट्रात भाजपाचा दबदबा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

महायुतीच्या विजयाचं श्रेय मुख्यमंत्र्यांना : महायुतीचे एकूण 215 नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत, तर महाविकास आघाडीचे 50 नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. या निकालावरून, भाजपा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं उत्कृष्ट यश मिळवल्याचं सांगितलं आहे.

नारायण राणेंनी प्रचार केला असता, तर कोकणात चित्र वेगळं असतं- रवींद्र चव्हाण (ETV Bharat)

'नारायण राणेंनी प्रचार केला असता तर निकाल वेगळा असता' : तसेच, कोकणात प्रचाराच्या वेळी नारायण राणे यांनी साथ दिली असती, तर निकाल वेगळा लागला असता, अशी टिप्पणीदेखील रवींद्र चव्हाण यांनी केली. निकालाबाबत समाधान व्यक्त करताना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला श्रेय दिलं. त्यांच्या कृतिशील मार्गदर्शनामुळेच भाजपाला महाराष्ट्रात सत्ता मिळवता आली, असं चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.

चव्हाण म्हणाले, "भाजपानं केलेल्या कामांना जनतेनं पाहिलं आहे. विकासाच्या आमच्या अजेंड्याला जनता पाठींबा देत आहे." त्यांनी पुढे सांगितलं की, महाराष्ट्रावर आलेल्या अनेक संकटांसमयी सरकारनं घेतलेले जनताभिमुख निर्णय जनतेला उपयुक्त ठरले, आणि त्याच कारणामुळे महायुतीला विजय मिळाला.

'मराठवाड्यातील पुरग्रस्तांना वेळेवर मदत, त्यामुळे यश' : चव्हाणांनी मराठवाड्यातील निकालावर बोलताना सांगितलं की, मराठवाड्यात अलेल्या पूरपरिस्थितीबाबत सरकरानं तेथील जनतेला दिलासा देणारे निर्णय घेतले. सरकारनं योग्य निर्णय घेतल्यामुळे तिथल्या नागरिकांना लवकर मदत मिळाली. राज्यातील जनतेनं हे सर्व पाहिलं आणि त्याचा परिणाम निकालावर झाला.

कोकणात भाजपाला 5 जागा : महायुतीनं कोकणातील 32 पैकी 29 जागा महायुतीनं जिंकल्या, तर 3 जागा शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसला मिळाल्या. मात्र, मालवणमध्ये शिवसेना 10 जागांवर तर भाजपा 5 जागांवर विजयी झाले. याबाबत बोलताना, चव्हाणांनी सांगितलं की, नारायण राणे यांनी प्रचार केला असता तर चित्र वेगळं असतं."

'महायुतीतील रुसवे-फुगवे बोलून दूर करू' : या निवडणुकीत भाजपाचे 3325 नगरसेवक निवडून आले आहेत, आणि गेल्या 30 वर्षांत इतके नगरसेवक कोणत्याही पक्षाचे कधीही निवडून आले नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. त्याचबरोबर, महायुती एक कुटुंब आहे, आणि कुटुंबात रुसवेफुगवे होत असतात. ते आम्ही बोलून दूर करू, असंही चव्हाणांनी सांगितलं.

'विकासाच्या मुद्द्यावर मुंबई महापालिका निवडणूक लढू' : मुंबईमधील महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा हवेची गुणवत्ता हा महत्वाचा मुद्दा असला तरी, विकासकामं होत राहणं हे देखील महत्त्वाचं आहे, असंही रवींद्र चव्हाण यांनी नमूद केलं.

चव्हाणांनी पुढे सांगितलं की, "मुंबईमध्ये झालेली विकासकामं हा आमच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा आहे. आज मुंबईमध्ये मेट्रो, पूल यांची कामं झाली आहेत, ज्यामुळे मुंबईकरांना खूप सोय झाली आहे." त्यांनी स्पष्ट केलं की भाजपाचा मुद्दा हा नेहमीच विकासाचा मुद्दा असेल.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निवडणूक समितीतील नवाब मलिक यांच्या महत्वाच्या जबाबदारीवरून, राष्ट्रवादीचे नेते आणि आम्ही एकत्र बसून त्या मुद्द्यावर चर्चा करू आणि पुढील निर्णय घेऊ, असा पवित्रा चव्हाण यांनी घेतला. शेवटी, चव्हाण यांनी विश्वास व्यक्त केला की, "मुंबईचा महापौर भाजपचाच होणार."

RAVINDRA CHAVAN BJP
RAVINDRA CHAVAN FADNAVIS LEADERSHIP
MAHARASHTRA NAGAR PARISHAD RESULTS
रवींद्र चव्हाण नगरपरिषद निकाल राणे
RAVINDRA CHAVAN INTERVIEW

