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नागपूर पदवीधर मतदारसंघ परत मिळवण्यासाठी भाजपाची मोठी मोर्चेबांधणी; प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण मैदानात

नागपूर पदवीधर मतदारसंघामध्ये नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर अशा सहा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. आगामी निवडणुकीसाठी बूथ निहाय संघटनात्मक रचना मजबूत करण्यावर भाजपाचा भर आहे.

BJP state president Ravindra Chavan speaking to the media
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 5:49 PM IST

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नागपूर : पदवीधर निवडणुकीसाठी भाजपानं आत्तापासून मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केलीय. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आज नागपूर आणि गडचिरोलीचा दौरा करत आहेत. त्यांनी पदवीधर निवडणुकीच्या अनुषंगानं पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केलीय. अद्याप काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान आमदार अभिजीत वंजारी यांचा कार्यकाळ संपायला 4 महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना भाजपानं मोर्चेबांधणीला सुरुवात केलीय.

नागपूर पदवीधर मतदारसंघामध्ये नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर अशा सहा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. मतदार नोंदणी अंतिम टप्प्यात आलीय. त्यामुळेच जास्तीत जास्त पदवीधर मतदारांना भाजपाच्या संपर्कात आणणं, मतदार यादीतील नोंदणीची स्थिती तपासणं, आगामी निवडणुकीसाठी बूथ निहाय संघटनात्मक रचना मजबूत करण्यावर भाजपाचा भर असल्याचं दिसून येतंय.

माध्यमांशी बोलताना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण (ETV Bharat)

मतदार नोंदणीवर भाजपाचा भर : रवींद्र चव्हाण आज नागपुरात म्हणाले, की ''गेल्या काही वर्षात भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मतदार नोंदणीकडं गांभीर्यानं लक्ष दिलंय. सध्या मतदार नोंदणीचा अंतिम टप्पा असल्यानं कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यात येणार आहे, तर पुढील मतदार नोंदणी व पक्षाची संघटनात्मक रचना कशी असावी, याबाबत सर्व जिल्हाध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत दोन दिवस बैठकांचं आयोजन करण्यात आलंय.''

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार अभिजीत वंजारी यांचा कार्यकाळ 6 डिसेंबर 2026 रोजी संपणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीची तयारी सुरू झालीय. नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात नागपूरसह वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली भागातील पात्र पदवीधर मतदारांचा समावेश होतो. त्यामुळे या निवडणुकीत मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचं आव्हान राजकीय पक्षांसमोर असणार आहे.

भाजपासमोर मतदार नोंदणी आणि संघटना मजबूत करण्याचं आव्हान : गेल्या निवडणुकीतील आलेला अनुभव लक्षात घेता भाजपानं यावेळी मतदार नोंदणीपासूनच निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याचं चित्र आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना सक्रिय करण्यासोबत मतदारांशी थेट संपर्क वाढवण्यावर पक्षाचा भर राहणार आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना राज ठाकरे यांच्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र त्यांनी या विषयावर बोलणं टाळत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. रवींद्र चव्हाण आज नागपूर आणि गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर असून, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ते पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेत आहेत.

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