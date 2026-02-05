नव्या महापौराची उत्सुकता संपली, केवळ औपचारिकता बाकी; श्रीचंद तेजवानी होणार अमरावतीचे महापौर
अमरावती महानगरपालिकेत महायुतीची सत्ता स्थापन होणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. त्याअनुषंगानं भाजपाचे श्रीचंद तेजवानी यांची महपौर पदासाठी निवड झाली आहे.
Published : February 5, 2026 at 4:32 PM IST
अमरावती : अमरावती महानगरपालिकेत भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून युवा स्वाभिमान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सहकार्यानं महानगरपालिकेचं नवं समीकरण निश्चित झालंय. विशेष म्हणजे अमरावती शहराचा सतरावा महापौर कोण होणार, याची उत्सुकता देखील आता विरली आहे. अमरावतीचे महापौर म्हणून भाजपाचे श्रीचंद तेजवानी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. शुक्रवारी केवळ महापौर निवडणुकीची औपचारिकता पूर्ण केली जाणार आहे.
सव्वा वर्षाचा फॉर्मुला : महापौर पदासाठी युतीत सव्वा वर्षाचा कार्यकाळ वाटपाचा फॉर्मुला निश्चित करण्यात आला आहे. या फॉर्मुल्यानुसार सव्वा वर्षासाठी श्रीचंद तेजवानी आणि उर्वरित सव्वा वर्षांसाठी आशिष आतकरे महापौर पदाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. या निर्णयामागं सामाजिक समतोल साधण्याचा आणि राजकीय समीकरण मजबूत करण्याचा भाजपाचा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय.
श्रीचंद तेजवानी यांचा परिचय : श्रीचंद तेजवानी हे दुसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. ते जवाहर स्टेडियम प्रभागाचं प्रतिनिधित्व करतात. श्रीचंद तेजवानी यांच्या निवडीमध्ये अमरावती महापालिकेला पहिल्यांदा सिंधी समाजाचे महापौर मिळणार आहेत.
आशिष अतकरे यांचा परिचय : महापौर म्हणून श्रीचंद तेजवानी हे सव्वावर्ष अमरावती शहराचं नेतृत्व करणार असून त्यानंतर पुढील सव्वा वर्षाकरता आशिष अतकरे हे अमरावतीचे महापौर असतील. आशिष अतकरे हे दुसऱ्यांदा नगरसेवक झाले असून ते गडगडेश्वर प्रभागातून निवडून आले आहेत.
सभागृहात सत्ता समीकरण :
- भाजपा : 25
- काँग्रेस : 15
- युवा स्वाभिमान : 15
- एआयएमआयएम :12
- राष्ट्रवादी काँग्रेस : 11
- बसपा : 3
- शिवसेना : 3
- शिवसेना (उबाठा) : 2
- वंचित बहुजन आघाडी : 1
हेही वाचा :