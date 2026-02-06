भाजपाचे श्रीचंद तेजवानी अमरावतीचे 17वे महापौर, तर युवा स्वाभिमानच्या सचिन भेंडे यांची उपमहापौरपदी निवड
अमरावती महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक आज शुक्रवारी पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाचे श्रीचंद तेजवानी यांची अमरावती शहराचा महापौर म्हणून निवड झाली.
Published : February 6, 2026 at 7:35 PM IST
अमरावती : अमरावती महापालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक आज शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाचे श्रीचंद तेजवानी यांची अमरावती शहराचा 17 वा महापौर म्हणून निवड झाली आहे. तर उपमहापौरपदी आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाचे सचिन भेंडे विजयी झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, एआयएमआयएम पक्षानं तटस्थ राहण्याची भूमिका जाहीर केली असतानाही त्या पक्षाच्या एका नगरसेविकेनं महापौर आणि उपमहापौर या दोन्ही उमेदवारांना मतदान केलं. यामुळे ही निवडणूक राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली निवडणूक प्रक्रिया : अमरावती महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात निवडणूक प्रक्रिया जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी महापालिकेच्या आयुक्त सौम्या शर्मा आणि सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
महापौरपदासाठी लढत : महापौर पदासाठी एकूण तीन उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये भाजपाकडून श्रीचंद तेजवानी, काँग्रेसकडून डॉ. संजय शिरभाते, तर बहुजन समाज पक्षाकडून इस्माईल लालूवालेव यांचा समावेश होता. सभागृहात सर्व 87 नगरसेवक उपस्थित होते आणि मतदान प्रक्रिया हात उंचावून पार पडली. महापौर पदासाठी श्रीचंद तेजवानी यांना 55 मतं पडली. ते बहुमतानं विजय झाले.
उमेदवारांचं मतविभाजन खालीलप्रमाणे :
- श्रीचंद तेजवानी (भा.ज.पा.): 55 मतं
- डॉ. संजय शिरभाते (काँग्रेस): 16 मतं
- इस्माईल लालूवाले (बसपा): 3 मतं
उपमहापौर पदाची निवडणूक : उपमहापौर पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया देखील पार पडली, ज्यामध्ये तीन उमेदवार रिंगणात होते. यामध्ये भाजपाची युवा स्वाभिमान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीकडून सचिन भेंडे, काँग्रेसकडून लुबना तनवीर, आणि बहुजन समाज पक्षाकडून सचिन वैद्य हे उमेदवार होते.
- सचिन भेंडे (महायुती): 55 मतं
- लुबना तनवीर (काँग्रेस): 16 मतं
- सचिन वैद्य (बसपा): 3 मतं
सचिन भेंडे यांना 55 मतं मिळाली. त्यांची उपमहापौरपदी निवड झाली.
एआयएमआयएमच्या नगरसेविकेचे क्रॉस वोटिंग : अमरावती महापालिकेच्या निवडणुकीत एआयएमआयएम पक्षाच्या एकूण 12 नगरसेवकांनी तटस्थ राहण्याची अधिकृत भूमिका जाहीर केली होती. मात्र, प्रभाग क्रमांक 21 मधून निवडून आलेल्या नगरसेविका मीना कांबळे यांनी या भूमिकेपासून वेगळी भूमिका घेत महापौर पदासाठी श्रीचंद तेजवानी आणि उपमहापौर पदासाठी सचिन भेंडे यांच्या बाजूने हात उंचावून मतदान केलं.
नवनियुक्त महापौर श्रीचंद तेजवानी यांची प्रतिक्रिया : नवनियुक्त महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी माध्यमांशी बोलताना, "मी केवळ माझ्या सिंधी समाजाचा प्रतिनिधी राहिलो नाही, तर आता संपूर्ण अमरावती शहराचा महापौर आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास आणि प्रत्येक अमरावती कराला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न माझ्याकडून केला जाईल." तसेच, एआयएमआयएमच्या सदस्यांनी माझ्या बाजूनं मत दिल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त केले.
विजयी मिरवणूक : महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडीनंतर सभागृहात सर्व नगरसेवकांनी दोघांचाही पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं. भाजपाचे नेते आणि निवडणूक निरीक्षक आमदार संजय कुटे यांनी नवनियुक्त महापौरांना शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर महापौर श्रीचंद तेजवानी आणि उपमहापौर सचिन भेंडे यांच्या स्वतंत्र वाहनातून भव्य मिरवणुका काढण्यात आली. राजकमल चौकात फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करत समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला.
