आपण कोणतं विष पोसतोय, हे एकदा भाजपाने डोळे उघडून नीट पाहावे, उद्धव ठाकरेंची भाजपावर टीका

शेवटी जबरदस्तीने, घाबरून येणारी माणसं ही नेभळट असतात. त्यापेक्षा एका हेतूने लढणारी कट्टर माणसं आज शिवसेनेत आहेत, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटाला टोला लगावला.
Published : October 20, 2025 at 5:06 PM IST
मुंबई - आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी आणि रणनीती आखली जात आहे. तसेच आयाराम-गयाराम यांनाही ऊत आला आहे. एक पक्षातून दुसऱ्या पक्षात नेते, कार्यकर्ते पक्षांतर करीत आहेत. दरम्यान, आज भाजपाच्या माजी नगरसेविका संगीता गायकवाड यांचा उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत मातोश्रीवर शिवसेनेत (ठाकरे) प्रवेश झालाय. याप्रसंगी त्यांच्यासोबत शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी खासदार संजय राऊत, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उद्धव ठाकरेंनी भाजपावर जोरदार निशाणा साधला.
घाबरून पक्षांतर करणारी माणसं ही नेभळट : दरम्यान, सर्वांना मी सर्वप्रथम दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो, आज चांगला दिवस आहे. आज नरकचतुर्दशी आहे. आज नरकासुराचा वध झालेला आहे. आता नरकासुर कोण आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही, या नरकासुराचा वध करण्यासाठी आपण शिवसेनेत आलेला आहात. आज जे सत्तेत मतांची चोरी करून बसलेले आहेत, त्यांची चोरी कोण पकडणार नाही, असं त्यांना वाटलं होतं. पण त्यांची मतांची चोरी आपण पकडलेली आहे आणि चोराला हद्दपार करण्यासाठी सर्व मराठी माणसं आणि अमराठी माणसं एकत्र येतात. कारण कोणालाच हुकूमशाही नको आहे. आज तुम्ही सगळे शिवसेनेत आलेला आहात. मी सर्व माध्यमांसमोर विचारतो की, तुम्हाला काही खोके मिळालेत का?, तुमच्या मागे कोणती एजन्सी लागली आहे का?, काही नाही शेवटी जबरदस्तीने आणि घाबरून येणारी माणसं ही नेभळट असतात. त्यापेक्षा एका हेतूने लढणारी कट्टर माणसं आज शिवसेनेत आहेत, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी शिंदे गटाला टोला लगावला.
इतिहासामध्ये पापाचे धनी होऊ नका : पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना एक विनंती करतो की, आपण कोणतं विष पोसत आहात हे एकदा डोळे उघडून नीट बघा आणि इतिहासामध्ये या पापाचे धनी म्हणून नोंद होऊ देऊ नका, अशा मी या दिवाळीच्या निमित्ताने त्यांना शुभेच्छा देतो. बाकी अधिक काय मी बोलणार नाही. आज शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांचे मी स्वागत करतो आणि नाशिकमध्ये 'मी पुन्हा येईन',असं उद्धव ठाकरेंनी म्हणताच उपस्थितामध्ये एकच हशा पिकला. पण मी खरंच सांगतो की, मी नाशिकमध्ये मी पुन्हा येईन आणि नाशिकमध्ये आल्यानंतर मला नाशिकमधील शिवसैनिकांकडून एक आश्वासन हवे आहे की, नाशिकमध्ये भगवा फडकविल्याशिवाय राहणार नाही, असंही उद्धव ठाकरेंनी अधोरेखित केलंय.
